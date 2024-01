SBT assegura domínio da UEFA Champions League até 2027: Gols e emoções garantidos na TV aberta!

O SBT, uma vez mais, firma seu compromisso com o universo esportivo brasileiro ao anunciar a renovação dos direitos de transmissão da UEFA Champions League até 2027. A emissora, em parceria com a Warner Bros Discovery, manterá a exclusividade das transmissões na TV aberta para as temporadas 2024/25, 2025/26 e 2026/27.

A CEO do SBT, Daniela Beyruti, expressou sua alegria com a continuidade da parceria: “Estou muito feliz de poder confirmar que a UEFA Champions League seguirá com o SBT! Os maiores clubes do planeta e os grandes astros do futebol mundial, em jogos emocionantes. Tudo, ao vivo, no campo do SBT. E o melhor: com o DNA da TV que tem torcida e um time de narradores, apresentadores e comentaristas de primeira.”

Essa renovação consolida a crença do SBT em investir em sua programação, oferecendo aos espectadores e ao mercado publicitário as melhores competições esportivas. Desde a temporada 2020/21, a Liga dos Campeões é transmitida pela emissora, e a extensão do contrato demonstra o comprometimento contínuo em proporcionar aos telespectadores brasileiros momentos emocionantes do futebol internacional. Com a parceria, o SBT reforça sua posição como a casa da UEFA Champions League, prometendo aos fãs do esporte temporadas repletas de jogos eletrizantes e emocionantes.