SBT é pioneiro na conquista do selo A2S de ambiente saudável e seguro

Emissora é a primeira a receber a Certificação pela Fundação Vanzolini

Oferecer um ambiente de trabalho com segurança sanitária e salubridade aos colaboradores e frequentadores do SBT sempre foi um ponto de atenção e cuidado da emissora, principalmente no contexto da pandemia de coronavírus. Tal esforço teve o seu reconhecimento atestado pela Fundação Vanzolini, por meio do selo A2S (Ambiente Seguro e Saudável), com cinco estrelas destacadas.

A Certificação demonstra à sociedade que os ambientes do SBT foram avaliados por uma empresa independente, seguindo os protocolos de higiene e boas práticas de sanitização. Durante a auditoria, todos os locais de trabalho foram observados e avaliados de acordo com os protocolos, procedimentos e medidas preventivas adotadas pela emissora com o intuito de garantir a segurança e saúde das atividades para todos os colaboradores. Vale ressaltar que o programa compreende não só os requisitos essenciais para o enfrentamento da crise da Covid-19, mas também de segurança sanitária das atividades permanentes.



O SBT recebeu fisicamente o certificado em uma cerimônia com as equipes de Recursos Humanos e Arquitetura e Administração Predial, responsáveis por estruturar as adequações e medidas de segurança. No evento, o CEO, José Roberto Maciel compartilhou o reconhecimento e orgulho de todas as equipes da emissora: “Todos nós passamos por um processo muito difícil nesses últimos dois anos. Por isso, receber esse certificado é uma referência e parâmetro de que, apesar das adversidades, fizemos o nosso melhor, com muito engajamento e trabalho em equipe. Como empresa de Comunicação Social, temos a obrigação de dar o exemplo diariamente. E nós conseguimos! É hora de agradecer aos times responsáveis por essa ação tão importante para nós.

Entre os procedimentos adotados pela emissora, estão: gestão da limpeza e sanitização com a disponibilização de cartilhas informativas munidas de QR Code, limpezas diárias, cartões sinalizadores no restaurante corporativo, entre outros

Já a Head de Recursos Humanos do SBT, Vivian Jacovazzo, reconhece que o prêmio é a simbologia de resultados efetivos feitos com muito esforço coletivo e o patrocínio da alta gestão: “Estamos felizes pelo SBT ter incentivado este programa tão importante. Tivemos o apoio da diretoria, que, além de apoiar a nossa entrega, contribuiu com este selo que é a representação do esforço da equipe de Segurança do Trabalho. Este é um grande marco para nossa empresa! Nos mostra que o esforço coletivo nos leva longe!”.

O SBT também passou pela auditoria e certificação em todas as regionais na fase Pandêmica e como resultado foram obtidas: quatro estrelas – SBT Brasília e cinco estrelas – SBT Rio.

