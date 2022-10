SAÚDE: Vacinas contra Herpes-Zóster e Meningite disponíveis nas Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo

Imunizantes já estão nas redes; clientes podem realizar agendamento online

As Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo, pertencentes ao Grupo DPSP, anunciam a ampliação de seu portfólio com a inclusão de duas novas vacinas: um imunizante contra Herpes-zóster, já disponível, e outro para prevenção da Meningite ACWY, que chega nas lojas no decorrer deste mês.

Os clientes têm ainda a possibilidade de agendar as aplicações pela internet, por meio do portal de serviços disponível nos sites das duas marcas (veja mais informações abaixo). Com a inclusão destas vacinas, chega a 13 o total de imunizantes disponíveis nas lojas do Grupo DPSP, facilitando o acesso à vacinação e a proteção contra vírus como Influenza, HPV, Hepatite A e outros.

“Acreditamos e promovemos a saúde integral, que agrega desde a prevenção até o tratamento. É justamente por isso que estamos sempre ampliando nossos serviços farmacêuticos, contando um vasto portfólio que inclui vacinas. Nossas redes têm imunizantes para todas as idades e para proteção contra diversos tipos de vírus, além da comodidade do agendamento online. Estas duas novas vacinas passam a estar disponíveis para nossos clientes, que podem ainda contar com nossos farmacêuticos para qualquer orientação”, afirma Daniel Cavallete, Gerente Executivo de Novos Negócios do Grupo DPSP.

A chegada desses dois imunizantes fortalece o compromisso da companhia em agregar novos serviços ao seu portfólio, trazendo sempre as melhores soluções para o autocuidado preventivo contra as principais doenças.

Como agendar

O agendamento pode ser feito de forma online no Portal de Serviços da Drogarias Pacheco (clique aqui) https://www.drogariaspacheco.com.br/vacinas?&utmi_p=_aplicacao-de-injetaveis&utmi_pc=Html&utmi_cp=conheca-todos-os-servicos e Drogaria São Paulo (clique aqui) https://www.drogariasaopaulo.com.br/vacinas?&utmi_p=_aplicacao-de-injetaveis&utmi_pc=Html&utmi_cp=conheca-todos-os-servicos. Vale lembrar que a rede também possui outras vacinas disponíveis para aplicação como Influenza, Refortrix DTPA (difteria, tétano e coqueluche), Havrix pediátrico para Hepatite A, entre outras.

