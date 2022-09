São Paulo recebe grandes nomes da Black Music em evento que promete agitar a capital

POST PATROCINADO

Na véspera do feriado da independência, o bairro do Ipiranga será palco da Noite da Black Music no tradicional bar e restaurante Vila Dom Pedro

Músicas das décadas de 70, 80 e 90 e muita animação, é o que o público pode esperar da Noite da Black Music no próximo dia seis de setembro, véspera do feriado da independência do Brasil. Para abrir a noite e nos intervalos do show, os Djs convidados Sanzo Taliban e Paty Som do Bom, se revezam nas Pick-Up, e levam para a pista flashbacks da melhor qualidade do estilo Black Music de todos os tempos.

Previsto para às 23h30, sobem ao palco da casa de entretenimentos do Ipiranga: Bispo Soul, Andrer Soul e Will Clã, principais integrantes da banda Madmen´s Clan, para realizarem a primeira entrada executando o melhor da Black Music na “Noite da Black Music”.

Paty do Som Bom representa as mulheres na Noite Black Music

Sobre o Madmen´s clan

Tudo começou nos anos 80 com o vocalista Bispo Soul atuando como DJ no circuito noturno da Black Music. No final da década de 90 surgiu a banda Gospel Família Soul com participações em grandes festivais com grandes nomes da Gospel Music. Após alguns anos de estrada, o cantor Bispo se uniu a Andrer Soul e juntos gravaram seu primeiro álbum, o que marcava o começo de uma fase. O grupo se reinventou e com a entrada de Will Clã uma nova fase se iniciou, o Madmen´s clan. Com três discos lançados, o trio vocal hoje abre seus horizontes e trabalha para inserir uma identidade que resgata a essência da Black Music dos anos 70 até os tempos de hoje, o show é uma mistura de antigo com o novo, duas linguagens de um mesmo universo, o universo Black, Soul e Hip Hop.

Em 2016, o grupo recebeu o título de revelação 2016- no Fórum internacional de negócios Brasil e China na assembleia legislativa de São Paulo.

Dj Sanzo Taliban é convidado especial da Noite Black Music



Talento Nacional da Música pela Ordem dos Músicos do Brasil, no Espaço cultural Juscelino Kubitschek. No ano de 2017, foram destaque do ano pela Elite Eventos e Apoio jovem guarda no club de campo Associação Atlética Guapira e receberam o Prêmio Magnífico – Melhores de 2017, – 32º Prêmio Magnífico melhores do ano de 2017 por seu destaque profissional e contribuição para a sociedade brasileira.

No mesmo ano receberam também o Prêmio África Frends, como melhor grupo de Black Music 2017 e pelo seus esforços na luta contra a discriminação racial e a favor da inclusão social dos afrodescendentes. Madme´s clan foi destaque de um dos maiores festivais do Brasil – Bourbon Festival de Paraty.

O grupo já se apresentou com grandes nomes da música nacional como: Vanessa Jackson, Netinho de Paulo, Dudu Nobre, Ed Motta e Arlindo Cruz, entre outros.