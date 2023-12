São Paulo possui a maior frota de helicópteros do mundo

A segurança aeronáutica é uma preocupação fundamental para garantir voos seguros e proteger tanto os passageiros quanto os profissionais da aviação. Tanto no Brasil quanto no mundo, medidas e regulamentações são implementadas para assegurar a integridade das operações aéreas.

Giuseppe Mignoli, Sales Manager da Leonardo Helicopters, o segundo maior grupo industrial da Itália (apenas atrás da Fiat) e um dos maiores grupos industriais de alta tecnologia do mundo, nas áreas da defesa, aeroespacial, segurança, automação, transporte e energia, reforça que a segurança primordial neste mercado, inclusive, em atuação conjuntas com os principais órgãos do setor.

“É fundamental manter o mais alto nível de segurança em todos os produtos e processos entregues. A segurança é o primeiro objetivo do setor aeronáutico. Falando especialmente sobre a divisão de helicópteros e a marca Agusta, braço da Leonardo Company, nós cuidamos de todos os aspectos do ciclo de vida do produto para fornecer os mais altos padrões de segurança: isso começa desde a fase de projeto, até a fabricação e operação. Em cada uma dessas etapas, trabalhamos em conjunto com as autoridades aeronáuticas relevantes, ou seja, EASA, FAA, ANAC”, revela Giuseppe.

Desafios na segurança aeronáutica

A aviação enfrenta constantes desafios relacionados à segurança. Um dos principais é o gerenciamento de riscos, que inclui a prevenção de acidentes, a mitigação de ameaças e a resposta eficiente a incidentes.

Além disso, a segurança cibernética tem se tornado cada vez mais relevante, à medida que a tecnologia avança e os sistemas aéreos se tornam mais interconectados.

Outros desafios incluem a manutenção adequada das aeronaves, a formação de pilotos e a implementação de medidas de segurança eficazes nos aeroportos.

“Na Leonardo Helicopter estamos, constantemente, focadas em aumentar o nível de segurança por meio da inovação. Dentro disso, com certeza, podemos citar a manutenção preditiva. A Leonardo Helicopters, também, está prestando serviços digitais às operadoras que analisam os dados dos clientes dentro do laboratório digital da empresa e fornecem feedback às operadoras”, conta Giuseppe.

Avanços na segurança aeronáutica

Apesar dos desafios, vários avanços significativos têm sido alcançados na segurança aeronáutica. A Organização de Aviação Civil Internacional (OACI) desempenha um papel crucial na definição de padrões e regulamentações internacionais para a aviação.

A implementação de programas de segurança operacional, como o Gerenciamento de Risco de Segurança (GRS), tem contribuído para a redução de acidentes e incidentes.

Além disso, a utilização de tecnologias avançadas, como sistemas de detecção de colisão e controle de tráfego aéreo automatizado, tem melhorado a segurança nas operações aéreas.

“Os helicópteros Agusta são equipados com o Health and Usage Monitoring System (HUMS), composto por diversos sensores colocados nos componentes críticos do helicóptero. Os sensores monitoram os níveis vibratórios e, desta forma, o quipamento acumula uma grande quantidade de informações. Esses dados são analisados em tempo real e/ou em análise pós-voo para detectar qualquer anomalia mínima e prever qualquer risco potencial no futuro”, informa o Sales Manager.

Segurança aeronáutica no Brasil

No Brasil, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) é o órgão responsável pela regulamentação e fiscalização da aviação civil. A ANAC trabalha em conjunto com outras entidades e empresas do setor para promover a segurança aeronáutica no país.

A implementação do Programa Brasileiro de Segurança Operacional (PB-SO) tem sido um marco importante, estabelecendo diretrizes e metas para melhorar a segurança nas operações aéreas brasileiras.

Além disso, a capacitação contínua dos profissionais da aviação e a manutenção rigorosa das aeronaves têm sido prioridades para garantir voos seguros no Brasil.

“O Brasil tem uma grande frota de helicópteros e São Paulo é, hoje, a cidade com a maior frota de helicópteros do mundo. Este, sem dúvida, é um recorde interessante e, de fato, o Brasil é um país com uma forte tradição aeronáutica e com um alto nível de segurança. Estamos vivendo uma lenta expansão da frota e acreditamos que esta tendência irá continuar”, complementa Giuseppe Mignoli.

Deste modo, a segurança aeronáutica é um aspecto crucial da aviação, tanto no Brasil quanto no mundo. Embora enfrentemos desafios contínuos, os avanços na tecnologia, regulamentações e programas de segurança têm contribuído para a melhoria da segurança nas operações aéreas.

É essencial que governos, agências reguladoras, empresas e profissionais da aviação trabalhem juntos para garantir voos seguros e proteger a vida e o bem-estar dos passageiros e tripulantes.