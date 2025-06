“São João na Band” reúne grandes nomes da música brasileira neste domingo

Em clima de festa junina, o São João na Band – Goiânia agita o país neste domingo (22), a partir das 17h30. Livia Nepomuceno aterrissa no estádio Serra Dourada, em Goiás (GO), para mostrar os melhores momentos do Arraiá do Bem, evento solidário que reuniu grandes artistas brasileiros, como Leonardo, João Bosco & Vinícius com participação surpresa de Gusttavo Lima, Calcinha Preta, Hugo & Guilherme, Xand Avião, entre outros convidados. Além de muita música boa, o público acompanhará os bastidores e as entrevistas exclusivas.

“O telespectador vai se ver dentro do São João e descobrir que Goiânia não é só a terra do bom sertanejo, mas que o acordeom e a sanfona também têm espaço no serrado. Teremos um show mais animado que o outro, com uma dose de culinária e danças típicas. Eu sou apaixonada por essa época do ano. Quando era criança, brincava de quadrilha, participava de competições, então me senti em casa. Ter uma estrutura tão ampla voltada à população, e com o microfone da Band, foi a mistura perfeita”, afirma a apresentadora.

Em três dias, a festividade atraiu mais de 100 mil pessoas e arrecadou toneladas de alimentos que serão transformadas em cestas básicas para 690 instituições assistenciais localizadas em cerca de 120 municípios goianos.

São João na Band vai ao ar neste domingo (22), às 17h30, para todo o Brasil com transmissão simultânea no Band.com.br, no aplicativo Bandplay e no canal oficial de Band Entretê no YouTube.