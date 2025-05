Santa Catarina reúne o melhor da náutica no Marina Itajaí Boat Show 2025

Conhecida como um polo do setor náutico, Santa Catarina será palco do Marina Itajaí Boat Show, realizado de 3 a 6 de julho, em Itajaí. Com uma das mais modernas marinas do país, a cidade se estabeleceu como vitrine da indústria náutica nacional, com uma projeção para receber mais de 20 mil pessoas no evento, além de contar com cerca de 70 embarcações expostas (sendo metade delas ficam na água). Ingressos antecipados podem ser adquiridos no site oficial https://itajaiboatshow.com.br/

Um dos grandes diferenciais do evento será o shopping náutico 100% flutuante, o único do gênero no Brasil. Instalado sobre as águas da Baía Afonso Wippel, o espaço abriga estandes com acessórios, motores, peças, sistemas de navegação, itens de decoração, mobiliário e serviços especializados voltados ao universo marítimo. O ambiente visa proporcionar uma imersão completa para quem vive a náutica como estilo de vida, além de funcionar como plataforma estratégica de negócios, relacionamento e atualização profissional para quem deseja equipar, reformar ou ingressar no setor com embarcações e soluções sob medida.

Destaque este ano será o shopping náutico 100% flutuante – o único do tipo no país. (Divulgação/Náutica)

Nesta edição, o evento conta também com um segundo shopping náutico, instalado na parte seca da marina, ampliando ainda mais as possibilidades de exposição e experiência para o público e os expositores.

“O crescimento da náutica em Santa Catarina é resultado de um ecossistema altamente profissionalizado, com estaleiros de referência nacional e internacional, mão de obra qualificada e uma cultura marítima enraizada. O Marina Itajaí Boat Show nasceu nesse contexto e se firmou como um dos salões náuticos mais relevantes do país, não apenas pelo volume de negócios, mas pela qualidade do público, diversidade de marcas e experiência que proporciona. Nossa missão é ampliar esse alcance a cada edição, conectando o mercado a novos consumidores e fortalecendo a economia do mar como um vetor estratégico para o desenvolvimento do país”, destaca Thalita Vicentini, diretora da Boat Show Eventos, realizadora dos maiores eventos náuticos da América Latina.

Com embarcações compactas, de entrada, até iates de alto luxo, o Marina Itajaí Boat Show 2025 reunirá uma seleção de modelos para todos os perfis de público, desde quem deseja adquirir o primeiro barco até quem busca fazer um upgrade ou personalização. Estão previstos modelos inéditos de estaleiros nacionais e internacionais que são referência no setor, incluindo lanchas, veleiros, jets e até o primeiro modelo elétrico do mundo.

Evento também é uma oportunidade para quem deseja entrar no mundo náutico ou atualizar sua embarcação. (Divulgação/Náutica)

Santa Catarina concentra 70% da produção nacional de embarcações, segundo dados da ACATMAR (Associação Náutica Brasileira). Já em relação às exportações de barcos, o estado foi responsável por cerca de 60% das vendas internacionais em 2024, conforme informações do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

SERVIÇO:

Marina Itajaí Boat Show 2025

Quando: de 3 a 6 de julho

Onde: Marina Itajaí (Av. Carlos Ely Castro, 100 – Centro, Itajaí, Santa Catarina)

Horários: Quinta e sexta das 14h às 21h; sábado e domingo das 11h às 21h (no último dia, o evento finaliza às 20h.)

Mais informações e ingressos: https://itajaiboatshow.com.br/

Cobertura completa: www.nautica.com.br

Calendário dos próximos Boat Shows no Brasil em 2025

Brasília Boat Show: de 13 a 17 de agosto

São Paulo Boat Show: de 18 a 23 de setembro

Salvador Boat Show: de 30 de outubro a 2 de novembro

Foz Internacional Boat Show: de 27 a 30 de novembro