Santa Catarina além da Serra: 5 experiências para curtir o inverno no Litoral Norte e Vale do Itajaí

Santa Catarina é um dos destinos preferidos dos viajantes no inverno, com paisagens acolhedoras, gastronomia típica e experiências para todos os estilos. Mas, além da tradicional Serra catarinense, o estado reserva roteiros surpreendentes no Litoral Norte e no Vale do Itajaí. Com clima ameno, praias menos movimentadas, cidades charmosas e atrações culturais, esses destinos ganham destaque por unir bem-estar, natureza, compras, história e hospedagens sofisticadas. Confira 5 experiências para curtir o inverno catarinense fora do óbvio.

Marina Itajaí: charme náutico com gastronomia de alto padrão

Às margens do Rio Itajaí-Açu, a Marina Itajaí é um dos maiores complexos náuticos do Sul do país, localizada em Itajaí. No inverno, o ambiente sofisticado se torna ainda mais convidativo para quem busca experiências gastronômicas exclusivas com vista para iates, veleiros e o pôr do sol. Os restaurantes Zephyr e Zebuino Parrilla e Fogo contam com cardápios autorais e atmosfera aconchegante, que fazem da Marina um ponto de encontro entre o luxo e a gastronomia refinada.

Hotel Villa d’Ozio: hospedagem de alto padrão com vista para o mar

Na Praia Brava de Itajaí, o Villa d’Ozio é a escolha ideal para quem quer aproveitar a estação mais fria com uma estadia relaxante, contato com a natureza e atendimento exclusivo. O hotel “pé na areia” oferece suítes com vista para o mar, gastronomia artesanal e ambientes que priorizam conforto e bem-estar, como piscina aquecida e spa. Com arquitetura elegante e proposta voltada à experiência sensorial, para público acima de 16 anos, o Villa d’Ozio oferece oportunidades de hospedagem com condições especiais para o período: 15% de desconto a partir de 2 diárias. A estadia inclui café da manhã artesanal, servido em três etapas, boas-vindas na suíte e bicicletas para passeio pela orla.

Cultura, gastronomia e tradição em Blumenau e Pomerode

No coração do Vale do Itajaí, as cidades de Blumenau e Pomerode oferecem um roteiro encantador que une cultura, arquitetura, religiosidade, gastronomia típica e cenários europeus. Em Blumenau, o Museu da Cerveja, a Vila Germânica, os cafés e o charme da Rua XV de Novembro são opções interessantes para os dias frios. Já Pomerode, considerada a cidade mais alemã do Brasil, encanta com atrações como a Rota do Enxaimel, o Zoo Pomerode, as confeitarias artesanais e as lojas de chocolate. Ideal para um bate-volta ou um fim de semana tranquilo entre construções históricas, belas paisagens, gastronomia e tradição.

Natureza e gastronomia em Bombinhas

Com clima ameno e menor fluxo de turistas, o inverno é ideal para explorar a Trilha do Morro do Macaco e saborear os pratos da Rota Gastronômica da Tainha, em Bombinhas. Com 2.400 metros (ida e volta) e dificuldade média, a trilha leva a um dos mirantes mais bonitos do litoral, com vista para as águas das praias de Zimbros, Canto Grande, Morrinhos e Mariscal. Após a caminhada, a dica é aproveitar os restaurantes locais que celebram a pesca artesanal da tainha com receitas típicas, como a tainha recheada. A rota gastronômica ocorre entre junho e julho e valoriza a cultura pesqueira e os sabores da estação.

Compras com estilo nos outlets de Tijucas e Porto Belo

Para quem não abre mão de boas compras, os outlets do Litoral Norte são paradas estratégicas. Localizado em Tijucas, o iFashion Outlet reúne mais de 100 marcas de varejo nacionais e internacionais, de diversos segmentos, com descontos o ano inteiro, além de contar com uma roda-gigante de 22 metros e uma piscina de surfe. Já o Porto Belo Outlet Premium, em Porto Belo, oferece mais de 200 marcas nacionais e internacionais, opções de lazer para todas as idades, restaurantes variados e estacionamento gratuito. Ambos são ótimas opções para aproveitar dias mais frios ou nublados com conforto, preços atrativos e variedade de produtos — moda, acessórios, artigos esportivos e de viagem, e itens para casa e decoração.

Sobre o Villa d’Ozio

Com localização privilegiada, frente ao mar na badalada Praia Brava, em Santa Catarina, o Villa d’Ozio atende aos padrões da hotelaria internacional. Inaugurado em 2021, o hotel ao estilo boutique para maiores de 16 anos traz o aconchego de uma elegante “casa de praia”. Privativo, ideal para descanso, momentos a dois e contato com a natureza, é dedicado apenas para adultos. São 25 apartamentos, alguns com hidromassagem e outros com vista para a praia e jardins. Destaca a identidade catarinense e a colonização europeia por meio do aconchegante e sofisticado projeto arquitetônico e design de interiores de renomados escritórios e artistas brasileiros. Também oferece periodicamente eventos intimistas e experiências gastronômicas 100% artesanais, feitas no próprio restaurante, abertas ao público.