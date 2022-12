Sandra Chayo é a única empresária brasileira a participar dos 50 anos do Bold Woman Award, em Paris

Em 2007, ele venceu a categoria Empresária do Futuro e agora retorna à premiação com outras mulheres reconhecidas



A sócia e diretora do grupo HOPE, Sandra Chayo, foi a única brasileira premiada a participar da comemoração aos 50 anos do Prêmio Bold Woman Award, anteriormente chamado de Business Woman Award, idealizado pela casa de champanhe Veuve Clicquout e que enaltece empreendedoras e líderes em todo o mundo.

O evento ocorreu nesta quinta-feira (1), no Olympia, em Paris, e reuniu algumas das premiadas nas últimas cinco décadas de todos os países.

A empresária brasileira foi a ganhadora da edição de 2007, na categoria Empreendedoras do Futuro, que reconhece iniciativas promissoras para serem acompanhada ao longo dos anos. “É muito gratificante participar de um encontro que certamente será um marco na história do empreendedorismo feminino. São 50 anos em que esse reconhecimento dá suporte e visibilidade para mulheres empreendedoras de todo o mundo, impulsionando suas carreiras e reconhecendo suas trajetórias”, afirmou Sandra.

Além da brasileira, também estiveram no evento líderes da França, Alemanha, Holanda e Bélgica. O prêmio foi criado em 1972 com foco em reconhecer trajetórias de mulheres de negócios, assim como promove debates e insights acerca de temas motivadores, barreiras mentais e estruturais a serem superadas no empreendedorismo feminino. Desde a fundação, mais de 300 mulheres, em 27 nações, foram homenageadas.

A ação surgiu como meio de resgatar a memória da Madame Clicquot, que ficou viúva aos 27 anos e assumiu a Casa de Champagne, fundada em 1772 pela família de seu marido. Desde então, administrou o negócio determinação e talento, tornando a marca uma das mais prestigiadas do mundo.