San Diego Comic Con terá cobertura completa pelo site Omelete e o aplicativo Chippu

Evento volta a ser presencial após dois anos e terá lives diárias no TikTok e uma página atualizada em tempo real com o anúncios

De volta após dois anos sem o evento presencial, a San Diego Comic Con promete anúncios que toda a comunidade geek e nerd aguarda com muita expectativa. Para os brasileiros, entre os dias 21 e 24 de julho, dois grandes nomes da internet brasileira vão se unir para a cobertura do evento, o site Omelete e o aplicativo Chippu, que trará conteúdos especiais no canal do Youtube do Omelete.

San Diego Comic Con é o maior evento geek/nerd do planeta

Os vídeos serão feitos diretamente do evento, com a participação de Thiago Romariz.

Anúncios sobre a nova fase da Marvel Studios nos cinemas, mostrar as primeiras cenas da nova série de ‘Game of Thrones’, ‘House of the Dragon’, além de prévias de ‘Senhor dos Anéis’ e ‘Adão Negro’’, novo filme da DC Comics protagonizado por The Rock, são esperados para este ano.

Aqui no Brasil, o maior portal de informações geek terá uma cobertura especial, em tempo real, que ficará ativa na home. O Chippu, por sua vez, trabalhará com curadoria para identificar e contextualizar as maiores histórias para o público brasileiro, além de ativar as comunidades por meio do aplicativo e redes sociais.

Omelete e Chippu unidos para a cobertura da San Diego Comic Con

“Estou muito feliz em reeditar essa parceria, pois o Omelete em si é muito importante para mim, como eu tenho um apreço enorme pela gigantesca base de fãs que a empresa tem. É como voltar para casa por um tempo”, diz Thiago.

“Certamente iremos apresentar um conteúdo muito rico em anúncios e bem analisado. Quem acompanha o Omelete sabe que não deixaremos passar nada. Análises, reacts e muitas outras coisas estão programadas”, garante Roberto Fabri, novo Chief Content Officer, responsável pela produção de conteúdo digital e eventos da Omelete Company.

Cobertura completa do evento realizada pelo Omelete e Chippu

Para Romariz, esse retorno do evento presencial é algo que promete ser um marco para toda a indústria do entretenimento. “De primeira, é incrível só poder estar num evento, reencontrar pessoas e vibrar com esses anúncios ao lado da comunidade. E, além disso, poder ver como o entretenimento e a cultura pop vai ser pelos próximos anos é algo que me empolga mais ainda. É um pontapé para os anúncios que, imagino eu, serão ainda completados por uma CCXP ainda mais bombástica no final do ano. É o começo de um ano que tem tudo para ser incrível e um marco na volta do entretenimento”, diz o cofundador do Chippu.

E ampliando seu escopo de trabalho, o Omelete anuncia que o TikTok também será um parceiro na cobertura em San Diego, com destaque para o conteúdo criado para a plataforma durante os dias de evento, onde estão previstas lives e drops de conteúdo entre os dias 21 a 24 de julho.