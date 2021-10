“A maternidade furou minha bolha branca”, diz Samara Felippo ao contar sobre racismo sofrido pelas filhas

A atriz tem duas filhas com o jogador de basquete Leandrinho Barbosa

Nesta sexta-feira, 8, Samara Felippo foi a convidada do podcast ‘Pretoteca’, na Band News FM. Em entrevista as jornalistas Cynthia Martins e Milena Teixeira, a atriz contou sobre o racismo sofrido pelas filhas, Lara e Alícia, de de 8 e 12 anos, na vida e nas redes sociais.

Na semana passada, Samara compartilhou com os seguidores nas redes sociais algumas ofensas que ela recebeu direcionadas as filhas. Em um dos prints, uma pessoa diz: “Os cabelos de suas filhas são horrorosos”. A atriz, que é mãe solo, contou que se assustou quando uma das filhas pediu para alisar o cabelo. “A maternidade furou minha bolha branca”, admitiu.



Samara revelou que esses não foram os primeiros comentários ofensivos que as filhas receberam. “Elas já passaram por episódios racistas na escola e chegavam em casa reclamando. Das vezes que aconteceu, eu sentei e expliquei o que era racismo. Eu dou nome ao racismo. Explico sempre”.

A atriz afirmou que é um desafio ver as filhas passando por situações como essa, mas garantiu que não vai deixar nenhum desses casos passarem em braço. Ela disse que continuará denunciando todos os ataques que as meninas receberem.

Para tentar driblar a situação, Samara aposta na representatividade. Ela contou que busca livros com protagonistas negros, mulheres negras em cargos de poder, blogueiras e até filósofas para apresentar as meninas. “Eu busco fazer com que elas se enxerguem”, finaliza.