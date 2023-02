Saiba quem é Guilherme Cezerio, o gamer e YouTuber mais conhecido como ‘Rei do Free Fire’

Jovem ganhou notoriedade na plataforma de vídeos ao produzir conteúdo sobre o game queridinho do momento

Todo mundo sabe que jovens adoram videogames. Contudo, devido ao preço dos consoles e dos jogos, muitos nem sequer têm a chance de experimentar os grandes lançamentos para Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series.

Quando assunto é jogos, Guilherme leva à sério: Rei do Free Fire’ tem mais de dois milhões de inscritos no seu canal de games

Não à toa, cada vez mais jogos desenvolvidos para smartphones vêm ganhando espaço no coração dos novos gamers. É o caso, por exemplo, de “Free Fire”. Um dos grandes jogos dos últimos quatro anos, o game disponível para dispositivos móveis conta com mais de 150 milhões de usuários ativos e a sua popularidade não para de crescer.

A comunidade é tão pujante que já até elegeu o seu “rei”. O youtuber Guilherme Cezerio faz sucesso com os fãs de “Free Fire”.

O seu canal, com foco no game, tem mais de 2 milhões de inscritos. Semanalmente, ele publica vídeos com dicas sobre como se dar bem em partidas online – o mote do jogo é sobreviver em uma ilha disputada por outros 49 jogadores. “Também falo sobre outros games competitivos, mas o ‘Free Fire’ é o carro-chefe do meu canal”, afirma.

Semanalmente o gamer publica vídeos com dicas sobre como se dar bem em partidas online



O jovem catarinense de 20 anos conta que se apaixonou pelo jogo logo que o experimentou. Pouco depois, decidiu abrir um canal no YouTube, onde passaria a produzir conteúdos tanto para iniciantes quanto para jogadores competitivos (os que participam de campeonatos). “Também gosto de disputar, mas percebi que sou melhor trazendo dicas sobre o jogo do que competindo. Por isso, o foco do meu canal são dicas de estratégias e de equipamentos”, diz.



Os seguidores de Cezerio, cuja maioria também é jogadora do game, passaram a chamá-lo carinhosamente de “rei do Free Fire”.

“Isso aconteceu espontaneamente, durante uma live na qual eu estava vencendo muitas partidas. Começaram a me chamar de ‘rei do Free Fire’ e a expressão pegou”, revela o youtuber.

Por meio do canal, Cezerio também jogo com inscritos e realiza sorteios de jogos para todas as plataformas. Além de “Free Fire”, o youtuber também publica vídeos sobre “Fortnite”, “Fifa”, “Pokémon Unite” e outros games competitivos.

“Meu público adora esse tipo de jogo. Por isso, aprendo a jogar cada um deles e depois faço vídeos com dicas sobre como controlar cada personagem ou vencer partidas online”, diz o youtuber.