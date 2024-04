Saiba quais são as principais bolsas Saint Laurent usadas por celebridades no dia a dia

Conhecida por seu estilo minimalista e elegante, a Saint Laurent é uma das principais escolhas das celebridades para todos os momentos, principalmente na escolha de looks streetwear.

Selena Gomez com a bolsa Le Anne-Marie Patent Leather

Ainda assim, mesmo sendo conhecida por criar belíssimas peças de roupas, a marca se destaca principalmente por suas bolsas incomparáveis. Tanto de couro, quanto de diversos materiais, a peça se torna uma aliada de cada celebridade, garantindo minimal chic e praticidade para todos os looks.

Celebridades como Taylor Swift, Hailey Bieber e Selena Gomez já apareceram diversas vezes usando as icônicas bolsas da marca. Com designs que vão desde o clássico ao contemporâneo, essas bolsas são capazes de complementar qualquer look, principalmente por sua elegância atemporal e versatilidade.

Abaixo colocamos algumas de nossas combinações favoritas utilizadas pelas famosas: