Saiba por que Santa Catarina tem o mercado imobiliário mais aquecido do país

SC tem 4 das 5 cidades com o metro quadrado mais valorizado do país



Corretor imobiliário considerado uma autoridade em vendas de apartamentos de alto padrão em Balneário Camboriú, Bruno explica que as belas praias, paisagens naturais deslumbrantes e qualidade de vida, com altos índices de desenvolvimento humano atraem tanto turistas como novos moradores em busca de um estilo de vida mais tranquilo e próximo à natureza. Atualmente, o estado tem 4 das 5 cidades com o metro quadrado mais valorizado do país, de acordo com o levantamento da FipeZap, inclusive, desbancando Rio de Janeiro e São Paulo. Segundo Bruno Cassola, o destaque catarinense ocorre por conta do “efeito Balneário Camboriú”, se referindo à cidade que recebeu destaque nacional em valorização desde 2022, e que elevou também o valor do metro quadrado das cidades ao seu redor, exemplo das vizinhas Itapema e Itajaí que passaram a aparecer no ranking após Balneário Camboriú assumir o topo.

Com a ascensão de Balneário Camboriú, investidores despertaram o interesse também por cidades vizinhas



“Balneário Camboriú tem uma valorização fora da curva por conta de diversos fatores, entre eles excelente segurança e qualidade de vida, inclusive, com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,845, bem acima da média nacional que é 0,699, assim como a escassez de terrenos frente-mar que fez com que os empreendimentos se tornassem cobiçados, elevando os valores. Para se ter uma ideia, o metro quadrado avaliado pela FipeZap é uma média geral da cidade inteira e está em R$ 12.993, mas apartamentos em empreendimentos recém-lançados na orla da praia, região de maior valor, chegam a ter o metro quadrado em mais de R$ 70 mil. Como a cidade está em constante evolução em termos de infraestrutura, atrativos e equipamentos turísticos inovadores, além da sua vocação para o lazer e localização privilegiada, a tendência é que a valorização seja ainda mais agressiva nos próximos anos com imóveis que já ultrapassam os R$ 20 milhões na planta, e isso impacta também nos imóveis já entregues”, avalia Cassola.

Investimentos em projetos de mobilidade e melhorias na malha viária valoriza o mercado imobiliário

Com a ascensão de Balneário Camboriú, muitos investidores despertaram o interesse também por cidades vizinhas, como é o caso de Itajaí e Itapema que já estão entre as cinco mais valorizadas do país. “Um ponto em comum nessas cidades é a infraestrutura e o desenvolvimento urbano bem planejados que oferecem excelente qualidade de vida, serviços públicos eficientes e boas oportunidades de negócios. Além disso, o estado tem recebido investimentos significativos, com destaque para projetos de mobilidade urbana e melhorias na malha viária, o que valoriza ainda mais o mercado imobiliário”, comenta Cassola.



Confira o ranking das 5 cidades com o metro quadrado mais valorizado do país

Balneário Camboriú: R$ 12.993

Itapema R$ 12.806

Vitória, ES: R$ 11.206

Florianópolis: R$ 11.144

Itajaí: R$ 10.984