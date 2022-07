Saiba ceder no amor

Existe uma entrega necessária para a reciprocidade do prazer e da felicidade a dois

O relacionamento de um casal deve ser recíproco para que haja harmonia. Saber ceder faz parte da construção desta relação. Nem sempre se deve priorizar os próprios quereres. Isso deve ser realizado por ambos.

De acordo com o IBGE, Sul e Nordeste do país estão as relações mais longevas

Ceder não é se anular. Esta é uma linha muito tênue dentro das relações amorosas. É necessário prestar muita atenção para que os comportamentos criem apenas energias positivas e benefícios para o casal.

Ninguém possui ninguém. “Ninguém senhor do meu domínio”, já dizia a canção composta por Renato Russo, “Metal Contra As Nuvens”. Por isso, o interesse de possuir um relacionamento longevo deve fazer com que casais que, mesmo que possuam conflitos, no momento de ceder, busquem saídas para resolver a situação que inclua o fortalecimento da harmonia do casal através da espiritualidade.

Ceder não é se anular

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Nordeste e no Sul do Brasil estão registrados os casamentos mais duradouros. Em 2020, esses números eram de 14,7 anos e 14,2 anos, respectivamente. Por outro lado, o tempo médio de duração de um casamento antes do divórcio fica na faixa dos 12 anos nas demais regiões: 12,3 anos no Centro-Oeste, 12,4 anos no Norte e 12,9 anos no Sudeste.

“Todo casal tem suas particularidades e alguns pontos pesam mais que outros, mas o que é muito importante na relação é saber ceder. Nem sempre uma pessoa deve priorizar os próprios quereres, e isso deve ser entendido pelos dois, pois haverá dia que é preciso seguir a ideia ou dica do parceiro(a). Desde que não esteja se anulando, isso cria uma relação de cumplicidade, confiança e amor”, afirma Maicon Paiva, especialista em relacionamentos e fundador da Casa de Apoio Espaço Recomeçar.

Saber ceder faz parte da construção desta relação

Em qualquer relação amorosa, alguém, em algum momento, precisa ceder. Nem sempre de forma explícita, mas o casal precisa entrar em acordo diante de determinadas situações. Ceder é um dos comportamentos mais importantes na relação, é o ponto de cumplicidade, respeito e companheirismo. Faz com que os casais se sintam mais conectados e unidos, mas a atitude não deve ser feita por apenas uma das partes.

“O ideal é que haja um equilíbrio e flexibilidade na relação. Buscar ouvir de maneira mais efetiva, entender o outro e, a partir disso, criar acordos saudáveis na relação, não deixando de lado os momentos íntimos e a sós do casal. Essa ideia de ‘só faço do meu jeito e ponto final’ faz com que a relação esteja fadada ao fim. O casal que tem isso em mente tende a viver com mais facilidade uma relação duradoura”, conclui Maicon.

