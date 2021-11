Sabrina Sato arrasa com looks poderosos da Renner na 2ª temporada de “SalaDaSato”

A marca é a patrocinadora do programa de Sabrina no YouTube

Os fãs de “SalaDaSato” podem comemorar porque a segunda temporada finalmente foi lançada. Os looks usados por Kika e Sabrina Sato já estão dando o que falar entre o público. As duas estão usando Renner nos episódios, pois a marca é a nova patrocinadora do programa.

A apresentadora do programa, conhecida como ícone fashion brasileira, não deixou a desejar na nova temporada. Sabrina Sato selecionou as melhores peças da Renner e está arrasando com um look mais poderoso que o outro.

A 2ª temporada de SalaDaSato terá seis episódios, que serão transmitidos no canal do YouTube de Sabrina todas às quartas-feiras, a partir das 19h. Ela recebe de dois a três convidados especiais em casa para uma entrevista temática.

Durante o programa, os fãs também vão conferir “segredos de camarim” de Sabrina, que vai dar várias dicas de styling, sugestões de peças e recomendações sobre os lançamentos favoritos da marca, sempre casados com o tema do episódio. Dona Kika, mãe da apresentadora, também vestirá Renner, reforçando a pluralidade de estilos da marca.

Quem se apaixonar por alguma peça e quiser copiar a produção de Sabrina ou de Kika, pode conferir nas descrições dos vídeos ou no perfil da Renner no Instagram quais as peças usadas por elas. Assim, os fãs poderão comprar as roupas que mais gostaram, estando de alguma forma ainda mais próximos da apresentadora.