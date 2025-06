Royal Tulip Brasília Alvorada recebe princesa do Japão e se destaca como referência em hospedagem de Chefes de Estado

O Royal Tulip Brasília Alvorada, da rede Louvre Hotels Group-Brazil (LHGB), acaba de receber a princesa do Japão, Kako de Akishino, se consolidando como referência em hospedagem de Chefes de Estado. O hotel de luxo foi escolhido pela princesa durante sua passagem por Brasília, em visita oficial para celebrar os 130 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Japão. Durante sua hospedagem, no último dia 10/06, Kako de Akishino conheceu as dependências do hotel, esbanjou simpatia e experimentou diversos sabores brasileiros.

“Foi uma honra receber a princesa do Japão e sua comitiva. Com discrição, gentileza e muita simpatia, ela demonstrou atenção aos detalhes desde sua chegada. O frigobar foi preparado com águas e sucos naturais, como o de açaí, conforme solicitado previamente pela comitiva. Nas refeições, optou por porções reduzidas, demonstrando cuidado com o desperdício. Experimentou sabores brasileiros, como canja de galinha, tapioca com leite condensado e coco, risoto à parmegiana e o tradicional pudim de leite. E caminhou pela área da piscina, apreciando a vista do Lago Paranoá, em um momento de tranquilidade”, conta o diretor geral do Royal Tulip Brasília Alvorada, Jean Nogueira, responsável por guiar os Chefes de Estado no hotel.

Como registro simbólico, a Princesa assinou o livro de ouro do Royal Tulip Brasília Alvorada. O mesmo gesto aconteceu há dez anos, quando o hotel hospedou seus pais.

“Na saída, a princesa surpreendeu a equipe ao cumprimentar pessoalmente os colaboradores presentes no lobby, gesto de agradecimento pela nossa excelência em hospitalidade, o que emocionou a todos. Kako de Akishino também assinou o livro de ouro do hotel, o mesmo assinado por seus pais durante a visita oficial ao Brasil, em 2015, exatamente dez anos atrás. Um momento marcante que agora integra a memória institucional da visita imperial ao país”, completa Jean.

Expertise na recepção de chefes de Estado

A hospedagem corrobora também um posicionamento de destaque do Royal Tulip Brasília Alvorada no universo hoteleiro nacional e como referência em hospedagem para Chefes de Estado. Entre eles, o presidente chinês, Xi Jinping, no fim de 2024, além de delegações internacionais, representantes de embaixadas e celebridades, dezenas de presidentes em seus respectivos mandatos e artistas internacionais.

“Recepcionar chefes de Estado reforça o Royal Tulip Brasília Alvorada como referência em hospedagem em Brasília e no país quando tema é receber grandes personalidades de diferentes segmentos de luxo. Já acomodamos cerca de 40 de todos os continentes e, hoje, somos responsáveis pela hospedagem de mais de 90% das visitas oficiais ao DF. Para que tudo saia sempre de forma impecável, oferecemos também um tour pelas acomodações, para que conheçam a nossa estrutura de luxo de perto, o que proporciona toda a hospitalidade de excelência que o hotel tem no seu DNA”, diz Jean Nogueira.

O Royal Tulip Brasília Alvorada já recebeu os seguintes Chefes de Estado em seus respectivos mandatos: Sergio Mattarella (Itália); Charles III (Reino Unido); Joe Biden e Barack Obama (Estados Unidos); Angela Merkel (Alemanha); Xi Jinping (China); Naruhito (Japão); Nicolas Sarkozy (França); Evo Morales( Bolívia); Sílvia Sommerlath (Suécia); Shimon Perez (Israel); Mario Benítez (Paraguai); José Manuel Durão Barroso (Portugal); Vicente Fox (México); Rainha Sofia Margarida Vitória Frederica (Espanha); Vladimir Putin (Rússia); Stephen Harper (Canadá); José Eduardo Dos Santos (Angola); Jacob Zuma (África Do Sul); e Jacques Chirac (França); e Danilo Türk (Eslovênia).

“A rede Louvre Hotels Group – Brazil investe continuamente em infraestrutura para oferecer praticidade e eficiência, atendendo ao público que busca lazer ou compromissos de negócios, com uma opção de serviço diferenciado, de excelência e funcional. Nossa proposta é proporcionar, sempre, uma experiência inesquecível aos hóspedes que desejem desfrutar de um dos nossos empreendimentos”, diz o CEO, Paulo Michel.

Sobre a Louvre Hotels Group – Brazil

É uma empresa do segmento hoteleiro, subsidiada à francesa Louvre Hotels Group e responsável pela administração e comercialização de hotéis das marcas Royal Tulip, Golden Tulip e Tulip Inn. A rede possui em seu portfólio atual 14 hotéis distribuídos estrategicamente pelo país: Natal (RN), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Sete Lagoas (MG), São José dos Campos (SP), Bauru (SP), Holambra (SP), Itaguaí (RJ), Campos dos Goytacazes (RJ), Macaé (RJ), Vitória (ES), Vila Velha (ES) e Brasília (DF), onde tem duas unidades.