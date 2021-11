O melhor resort de Campinas: Royal Palm promove descontos de até 35% na Black Friday

Entre os dias 22 e 28 de novembro o Grupo, o preferido das celebridades, oferece descontos em todos os hotéis da rede

Black Friday chegando e se você ainda não planejou uma deliciosa viagem de férias com a família, agora é a hora! A rede de resorts e hotéis Royal Palm, que iniciou suas operações em hotelaria em 1997 e tornou-se referência em eventos e turismo para negócios e lazer, além de ser mega querido pelas celebridades, está com uma semana inteira de descontos que vão de 10 a 35%.



O Royal Palm Plaza, resort localizado em Campinas – SP, e oferece infraestrutura de lazer para todas as idades. Com atividades de recreação a partir de 3 anos, a programação inclui teatro infantil com os personagens do Miniville (capitão Paco, comandante Atila e Fofa Flor), expedições no Kata Kuka game, arco e flexa, tirolesa e arvorismo.

Além disso, o resort possui sete opções de piscinas, quadras de beach tennis, sete opções gastronômicas, incluindo bares, restaurantes e o bistrô francês La Palette, comandado pelo chef Daniel Valay. Os descontos são: 35% OFF para dias de semana (entre 03/01 e 14/01, sem mínimos de noites); 25% OFF para dias de semana (dezembro até 21/12 e fevereiro, sem mínimos de noites); 10% OFF finais de semana de dezembro – Mínimo de 2 noites; finais de semana (janeiro e fevereiro) e dias de semana entre 14/01 e 31/01 – Mínimo de 2 noites; (exceto feriados) 15%OFF Natal (com mínimo de 3 noites).

O Royal Palm Tower Anhanguera fica em frente ao resort em Campinas – SP e conta com uma área fitness completa, com equipamentos modernos, sauna seca e piscina. O hotel possui três opções de acomodações que vão desde a categoria Standard – aconchegantes e confortáveis, até Suíte Executiva – com quarto e sala separados, além de enxoval e amenidades diferenciadas.

O Royal Palm Tower Indaiatuba está localizado na rua do Polo Shopping Indaiatuba e fica a apenas 15 minutos de distância do aeroporto internacional de Viracopos. Oferece 5 categorias de acomodações: Standard, Luxo, Suítes Executivas, Suíte Longstay e Suítes Studio, além de contar com área de fitness e lazer na cobertura, com academia, sauna e jacuzzi.

Já o Hotel Contemporâneo também localizado em Campinas – SP, concilia o melhor de dois mundos: design e conforto com serviços na medida exata para quem procura a melhor relação custo-benefício. Possui acomodações com 20 metros quadrados, no lobby ficam as bebidas e comidas de conveniência (24 horas), escolhidas pelo próprio hóspede, permitindo que nos apartamentos haja apenas frigobar com águas. Nos três últimos o desconto é de 20% OFF para qualquer dia de dezembro a fevereiro, exceto feriados. E lembrando que os valores podem sofrer ajustes sem aviso prévio.

Celebridades como Afonso Nigro, Mariana Felício, Daniel Saulo, Sophia Valverde, Elieser Ambrósio e Jacky Petkovic já se hospedaram por lá.

Para reservas e informações: (19) 2117.8002 / (19) 99634.7315 / [email protected] Ou visite o site: www.royalpalm.com.br e acesse as redes sociais oficiais: Facebook (facebook.com/royalpalmoficial) e Instagram (@royalpalmplaza).