O que você precisa saber sobre a série ‘Round 6’, um dos maiores sucessos da Netflix

O seriado coreano é um fenômeno global, mas pode não ter uma 2ª temporada

A série ‘Squid Game’, ou ‘Round 6’, foi lançada há menos de um mês e já é líder de audiência em 82 países que está sendo transmitida. Escrita por Hwang Dong-hyuk, o seriado retrata uma disputa de sobrevivência entre pessoas endividadas. Quem passar por todos os jogos sombrios com vida, ganha um prêmio que equivale a R$215 milhões no Brasil.



O diretor da série começou a pensar no enredo há 13 anos, em 2008, e levou seis meses apenas para escrever os dois primeiros episódios. Na época, Hwang estava com muitas dívidas, assim como os personagens do seriado, e afirmou que se houvesse um jogo como ‘Round 6’ na vida real, ele provavelmente teria participado.

Obra que inspirou uma das cenas de Round 6



Apesar do início ter sido difícil, o diretor conseguiu finalizar o roteiro em 2009, mas não produziu o seriado porque todos os investidores diziam que o enredo era agressivo demais para o público. Apenas em 2019 que as coisas começaram a mudar e a Netflix tomou à frente do projeto.



Com uma ideia original, cheia de tensão e significados por trás, não foi difícil fazer com que ‘Round 6’ virasse um verdadeiro fenômeno. Tudo foi pensado para criar um ambiente cheio de detalhes e impressionar o público, como é o caso da parede do dormitório dos jogadores, que tinha desenhos com pistas importantes dos jogos.

Por exigência do diretor, pouquíssimas coisas na série eram computação gráfica



Outras partes que chamaram atenção foram as cores opostas usadas nos personagens, o rosa e o verde. A cor mais forte era usada pelos soldados e o verde, que remete ao uniforme do Ensino Médico na Coréia, pelos jogadores. Outra cena importante e que chamou atenção dos cinéfilos foi a da escada, vista de cima, inspirada na obra ‘relatividade’ do artista gráfico holandês, Maurits Cornelis Escher.



Algo que ajudou a tensão da série foi a trilha sonora. Diferente de outros seriados e filmes violentos, ‘Round 6’ contou com músicas leves e suaves com canções de Frank Sinatra e até valsas de Johann Strauss II. Isso foi pensado para dar um contraste ao que o telespectador está assistindo e deixar tudo ainda mais marcante e chocante. Esse contraste que aterroriza também é usado nos jogos infantis, que se transformam em verdadeiros jogos mortais na série.

O seriado fez com que as pessoas tentassem reproduzir a famosa bolacha em casa



Sobre uma segunda temporada, os fãs podem não gostar da notícia, mas a possibilidade de retorno da série é pequena. O diretor afirmou em entrevista que não esperava todo esse sucesso e que acredita que uma continuação seria cansativa. Mas, caso tenha uma nova temporada, Hwang diz que não pretende fazer sozinho e que precisaria de uma sala de roteiristas e diretores experientes para ajudar.