Rooftop será aberto na maior roda gigante estaiada da América Latina, em Balneário Camboriú

Bar com pegada cosmopolita será aberto em ponto estratégico, também considerado a melhor vista de Balneário Camboriú

O novo conceito arquitetônico que mudou a paisagem de Nova York, começou a aparecer em pontos turísticos pelo Brasil. Desta vez, a famosa Roda Gigante de Balneário Camboriú, e maior roda gigante estaiada da América Latina ganha um rooftop, que será aberto no próximo dia 24. Será um bar com pegada cosmopolita com especialidade em coquetéis e petiscos.

Big Bär Rooftop será aberto em principal ponto turístico de Balneário Camboriú

Crédito: Divulgação



O Big Bär Rooftop está localizado exatamente no melhor cartão postal de Balneário, onde proporciona a melhor vista da cidade, oceano e Mata Atlântica. O trabalho de arquitetura foi feito por um dos melhores escritórios do Brasil, o Studio Guilherme Bez, com larga experiência em Nightlife Design, que resultou em uma impressionante iluminação cênica, que pode ser vista de qualquer ponto da cidade, como a Roda Gigante.

Big Bär Rooftop será aberto em meio a cidade, praia e mata atlântica

Crédito: Divulgação



Para ir até ao bar, não será preciso comprar ingresso para ter acesso à Roda Gigante ou ao complexo FG Big Wheel. O acesso ao rooftop é independente e exclusivo para clientes que fizerem reservas, são 52 lugares exclusivos no bar, que vai trabalhar com música ao vivo, DJs e eventos. Mais informações sobre o Big Bär Rooftop, podem ser consultadas no Instagram @bigbar_rooftop.