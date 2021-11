Rommanel apresenta a coleção cápsula “Prosperidade” assinada por Giovanna Antonelli

A coleção “Prosperidade” será lançada dia 10 de novembro e apresenta peças modernas, versáteis e perfeitas para criar composições divertidíssimas, com joias folheadas a ouro 18k e/ou banho de platina

A Rommanel, principal fabricante de joias folheadas do país, acrescenta em seu portfólio a nova coleção cápsula “Prosperidade”, assinada pela atriz Giovanna Antonelli. Unindo o minimalismo moderno com a extravagância, a coleção traz três linhas: as joias tradicionais, com acabamento brilhoso e as maxis peças com os mais variados acabamentos deixando o visual deslumbrante.

A Linha Dia a Dia Fashion apresenta joias modernas e atemporais que complementam a produção com muito estilo. As peças contam com design arredondado, como o Brinco Argola Dupla, Meia Argola Navete e a Gargantilha com Maxi Pingente de Coração Estilizado que complementam o look tanto para o trabalho quanto para o happy hour e são perfeitas para dar destaque ao look.

A Linha Estrela Guia traz os símbolos favoritos da atriz que não poderiam ficar de fora e aparecem em joias repletas de significados, como o olho grego, que nessa coleção ganhou um design diferenciado com o brilho incrível das zircônias. Entre os destaques estão o a pulseira Riviera com olho grego e o conjunto Elos Redondos, sendo este também disponível no banho de platina, são apostas certeiras para levantar qualquer look.



A Linha Extravagante se destaca em peças com elos laminados, valorizando o poder do correntaria e deixando o dourado em evidência. A Choker Elos Laminados confere sofisticação em produções do dia a dia e rouba a cena, valorizando qualquer escolha de look, do minimalista ao glamouroso.

