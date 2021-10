Romário chama Edmundo de vacilão e revela: “o problema sempre foi ele”

Em entrevista ao podcast e canal de Youtube Cara a Tapa, Romário insultou o ex jogador Edmundo

Romário sempre foi muito polêmico desde a época em que jogava futebol profissionalmente, já integrou a seleção brasileira sendo um dos maiores atacantes da história do futebol, e foi o convidado de Rica Perrone no programa Cara a Tapa, em seu canal de youtube, e durante a entrevista fez duras críticas ao ex-jogador Edmundo.



Os dois veteranos são conhecidos por terem forte temperamento e O Baixinho, como Romário era chamado na época em que jogava na seleção ressaltou ainda: “o problema sempre foi ele”.

“O cara joga futvolei comigo, vai na resenha na minha casa e depois de 15 anos fica mandando essa letra? Isso é coisa de c*zão, vacilão do c*ralh*. Para mim a gente estava bem. Semana passada a gente tava na praia” conta Romário a Rica.



A nova briga dos dois ídolos do esporte aconteceu após Edmundo dizer recentemente que Romário seria vaidoso e egocêntrico. No bate papo com Rica, Romário também relembrou os problemas com Zagallo, Wanderlei Luxemburgo e disse que se arrepende por não ter conversado com Felipão, pois gostaria de ter participado da Copa de 2002. O entrevistador ainda perguntou qual momento Romário gostaria de reviver e Romário respondeu dizendo que gostaria de reviver a partida contra o Uruguai.

Em sua entrevista ao canal, o ex-jogador e agora senador pelo Rio de Janeiro, ainda declarou seu apoio ao governo atual e ao presidente.

A entrevista completa de Romário está no ar no canal Cara a Tapa no Youtube.