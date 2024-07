Pelo terceiro ano consecutivo, a TV Aparecida estará presente na Mega Artesanal, transmitindo ao vivo o programa “Faça Você Mesmo” direto da maior feira de artesanato da América Latina. A feira ocorrerá entre os dias 27 e 31 de julho, na São Paulo Expo, com Rogério Chiaravalli comandando as transmissões ao vivo do estande da emissora, entre segunda-feira (29/7) e quarta-feira (31/7), sempre às 13h30.

Rogério Chiaravalli e TV Aparecida na Mega Artesanal 2024

Rogério Chiaravalli, apresentador do “Faça Você Mesmo”, celebra a continuidade da parceria e destaca a importância da feira para o artesanato brasileiro. “Essa parceria tem sido um sucesso e de grande importância, pois mostra como o artesanato tem crescido e o quanto o setor se desenvolveu nos últimos anos. E a TV Aparecida se destaca, levando seu estande-estúdio ao vivo para fazer uma cobertura exclusiva, interagindo com os presentes e levando as novidades para quem não pode ir até a Mega Artesanal. E, assim, dá espaço e valoriza o artesanato brasileiro”, afirma Rogerinho.

Rogério Chiaravalli apresenta “Faça Você Mesmo” ao vivo, celebrando o artesanato no São Paulo Expo

Além das transmissões ao vivo, o estande-estúdio da TV Aparecida também oferecerá brincadeiras e distribuição de brindes para o público, tornando a experiência ainda mais interativa e divertida.

A organização da Mega Artesanal comemora a presença da TV Aparecida por mais um ano, contribuindo significativamente para a divulgação do artesanato. Rita Mazzotti, diretora da WR São Paulo, empresa realizadora da Mega Artesanal, destaca a importância da parceria. “O importante dessa parceria está no fato da TV Aparecida possuir na sua programação o ‘Faça Você Mesmo’, um programa muito especial voltado ao artesanato e que ajuda muitas pessoas a conhecer a Mega Artesanal. Além também de transmitirem o programa ao vivo direto da feira, o que é muito importante para os visitantes e para os expositores”, explica Rita.

A Mega Artesanal, realizada há mais de 15 anos, é uma das maiores referências globais no mundo do artesanato, levando novidades e tendências, oportunidades empresariais e valorização para o trabalho de milhares de artesãos. O evento reúne a indústria, comércio, ateliês, confeiteiros e artesãos, e é uma oportunidade única para quem quer conhecer as últimas tendências e novidades do setor. Mais informações e ingressos podem ser encontrados no site www.wrsaopaulo.com.br/megaartesanal. Vale ressaltar que a entrada de menores de 12 anos é proibida, exceto para lactentes de até 2 anos.

Sobre a TV Aparecida, inaugurada em 8 de setembro de 2005 como parte da Rede Aparecida de Comunicação, a emissora está entre as 8 mais assistidas na Praça Grande São Paulo, segundo dados de 2023 da Kantar Ibope. A TV Aparecida está presente em 25 estados e suas capitais, mais o Distrito Federal, e 1079 municípios, oferecendo uma programação variada pela televisão aberta e canais por assinatura. A emissora também marca presença online pelo a12.com/tvaovivo, YouTube, aplicativo Aparecida e Samsung TV Plus, alcançando mais de seis milhões de seguidores nas redes sociais pelo @tvaparecida.

A Mega Artesanal 2024 promete ser um evento imperdível, e a TV Aparecida, com suas transmissões ao vivo e interatividade, certamente contribuirá para o sucesso desta grande celebração do artesanato.