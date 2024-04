Rock in Rio promove o maior encontro da história da música brasileira, faz movimento para combater fome e pobreza e dedica o dia 21 de setembro ao Brasil

O maior encontro da história da música brasileira já tem data e local para acontecer: 21 de setembro, na Cidade do Rock. Da MPB ao Sertanejo, do Trap ao Samba, do Rock ao Funk, passando por muitos outros ritmos, o Rock in Rio anuncia o Dia Brasil: um movimento inédito nos 40 anos de história do maior festival de música e entretenimento do mundo, que abraça a música nacional e um mundo melhor.

Com um line-up formado apenas por artistas brasileiros, a Cidade do Rock receberá nomes como Capital Inicial, Pitty, Luan Santana, Ana Castela, Daniela Mercury, Ney Matogrosso, Filipe Ret, MC Ryan SP, Chitãozinho & Xororó, Junior, Gloria Groove, Jão, Alcione, Zeca Pagodinho, Criolo, Djonga, Leila Pinheiro, Wanda Sá, Claudio Zoli, Hyldon, Jonathan Ferr, Antônio Adolpho, MC Dricka, MC Livinho, Nathan Amaral, Orquestra Jovem Da Sinfônica Brasileira, Kevin O Chris, MC Carol, Mochakk e muitos outros.

No total, 72 cantores farão parte deste momento histórico em prol da união para promover um mundo melhor, com a música sendo um fio condutor e agente mobilizador para uma ampla convocação. Será por meio do Dia Brasil, que o Rock in Rio vai atuar para chamar a atenção de uma nação inteira para duas das maiores causas urgentes no país hoje: o combate à fome e a superação da pobreza, em parceria com as ONGs Ação da Cidadania, desde já recebendo a doação de 1,5 milhão de pratos de comida, e Gerando Falcões, que por meio do projeto Favela 3D vai transformar a vida de 250 famílias nas regiões do Buraco e Sessenta do Morro da Providência.

Além do Dia Brasil, o Rock in Rio está liderando uma ação inédita que reúne mais de 60 artistas brasileiros para a gravação de um clipe da música “Deixa o Coração Falar”, composta especialmente para este movimento. A canção provoca uma reflexão de união e as incentiva sobre a importância do diálogo e do abraço para superar divisões no mundo. A organização também anunciou que os direitos dos artistas que estão na composição serão destinados às duas ONGs parceiras do festival na luta contra a fome e a pobreza. O Rock in Rio também vai criar produtos licenciados que terão seus lucros revertidos em doações, além de promover leilões de instrumentos autografados. O público também poderá se engajar e participar, doando no site oficial do Rock in Rio e durante a compra de ingressos.

“Está na hora da gente mobilizar mais uma vez as pessoas, assim como fizemos em 1985, pós ditadura, e, em 2001, quando paralisamos todas as emissoras de rádio e TV por três minutos para provocar as pessoas a refletirem sobre o papel de cada um de nós na construção de um mundo melhor. O Rock in Rio sempre foi disruptivo ao unir na Cidade do Rock as mais diferentes tribos, como o funk, metal, trap, bossa nova, rock, pop e eletrônico. Para esta edição, em que celebramos os nossos 40 anos de história, este movimento será ainda maior e mais potente. Não é sobre música, mas sobre pessoas. Vamos nos abraçar e cantar, pela união, pela paz, pelo combate à fome e no combate à pobreza. Vamos todos caminhar em uma só direção: o público, os artistas, a organização e as marcas, nossos parceiros. Queremos resgatar justamente o sentimento de união do povo brasileiro, uma característica única que temos, mas que foi se perdendo nos últimos anos. Já está na hora de humanizar a nossa relação. Precisamos conversar e escutar mais uns aos outros. Essa união e esse abraço são justamente a proposta do movimento que vem do Dia Brasil. Sempre tive este momento desenhado na minha cabeça e acho que está na hora certa de concretizar esse sonho. Um dia inteiro de Rock in Rio somente com artistas brasileiros em prol de um mundo melhor. Será histórico, uma revolução”, destaca Roberto Medina, presidente da Rock World, empresa que criou, organiza e produz o Rock in Rio e o The Town.

“É a oitava edição que participamos do Rock in Rio e, esse ano, a nossa parceria se torna ainda mais especial, com o anúncio de uma plataforma que reflete um momento importante da nossa sociedade: a diversidade da nossa cultura. Ao mesmo tempo, essa iniciativa reforça muitos dos pilares que constroem a identidade desse País, pois a música tem a característica de refletir o espírito do tempo e antecipar tendências que estão latentes nas pessoas. A música é Feita de Futuro, uma característica do nosso movimento de 100 anos que respeita o legado sem perder a capacidade de se desafiar e inovar”, destaca Eduardo Tracanella, diretor de Marketing do Itaú, o patrocinador master do evento.

O Rock in Rio foi criado para dar voz a uma juventude que buscava por liberdade de expressão e usou a música como ferramenta para mostrar que pessoas de origens, raças e crenças diferentes poderiam viver em paz e harmonia, no mesmo espaço. 40 anos depois, o festival volta a criar uma mobilização semelhante, propondo mais uma vez que a música seja um poderoso instrumento para o resgate de relações, de um país, de uma sociedade que está dividida.

Este 21 de setembro entrará para a história do festival como um dia ainda maior e mais especial! Nos palcos, a música brasileira será a protagonista, enquanto a plateia entrega um espetáculo à parte no gramado. Um dia inteiro dedicado aos grandes artistas da música nacional dos mais variados ritmos e estilos musicais. Será o maior momento da história da música brasileira, com shows únicos e especialmente preparados para o privilégio de quem estará na Cidade do Rock assistir.

Em cada apresentação, um encontro de nomes importantes de cada gênero. No sertanejo, Luan Santana, Ana Castela, Simone Mendes, Chitãozinho & Xororó junto com a Orquestra Sinfônica de Heliópolis. Um encontro memorável — todos eles, juntos, no palco do Rock in Rio. Outros ritmos, como Pop, Rock, MPB, Trap, Samba, Rap, Bossa Nova, Soul, Funk e Eletrônica, também terão seus próprios encontros inéditos. Além, é claro, da queima de fogos tradicional que sempre entrega uma emoção sem igual.

“Este dia será lembrado para sempre como um capítulo especial na história do Rock in Rio. O festival sempre foi um lugar que celebra a música em todas as suas formas. Agora, nesta edição comemorativa dos nossos 40 anos, estamos exaltando ainda mais a riqueza musical do nosso país. Com o Dia Brasil vamos fazer uma festa para enaltecer a qualidade ímpar da música brasileira e toda a diversidade de ritmos que fazem parte desse cenário. Queremos criar uma experiência que surpreenda, sabendo que o país se destaca mundialmente pela paixão à música. Será uma celebração especial, reunindo artistas e fãs em uma jornada memorável e imersiva de conexão musical e cultural.” destaca Zé Ricardo, vice-presidente artístico da Rock World.

Edição dos 40 anos

O lema da edição deste ano do festival, “Rock in Rio, 40 anos e para sempre”, vai ser um dos destaques da divisão do line-up. Cada palco recebe diversas apresentações que são divididas pelos estilos musicais. Durante as performances, os artistas farão apresentações com momentos que contam com todos juntos e individuais. No Palco Mundo, acontecem os shows de Capital Inicial, Detonautas, NX Zero, Pitty, Rogério Flausino e Toni Garrido no chamado “Para Sempre: Rock”; o “Para Sempre: Sertanejo”, Chitãozinho & Xororó se unem à Orquestra Heliópolis em uma apresentação inédita com os convidados Ana Castela, Junior, Luan Santana e Simone Mendes; no “Para Sempre: MPB” acontecem performances de Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Majur, BaianaSystem, Ney Matogrosso e Margareth Menezes; para o “Para Sempre: Trap” o festival anunciou MC Cabelinho, Kayblack, Matuê, Orochi, Filipe Ret, MC Ryan SP e Veigh.

No Palco Sunset, o “Para Sempre: POP” contará com shows de Duda Beat, Gloria Groove, Jão, Ludmilla, Lulu Santos e Luísa Sonza; no “Para Sempre: Samba”, Zeca Pagodinho e sua banda, convidaram para subir ao palco Alcione, Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Maria Rita e Xande De Pilares; já no “Para Sempre: Rap”, Criolo, Djonga, Karol Conká, Marcelo D2 e Rael são os artistas confirmados.

Enquanto isso, o Global Village recebe o “Para Sempre: Bossa Nova” com Bossacucanova com participação de Cris Delanno, Leila Pinheiro, Roberto Menescal e Wanda Sá; o “Para Sempre: Soul” com Banda Black Rio, Claudio Zoli e Hyldon; e o “Para Sempre: Jazz” com Leo Gandelman, Jonathan Ferr, Antônio Adolpho e Joabe Reis.

No Espaço Favela acontece o “Para Sempre: Funk” com shows de MC Don Juan, MC Hariel, MC IG, MC Livinho, MC Dricka, MC Ph; o “Para Sempre: Música Clássica” com Nathan Amaral e Orquestra Jovem Da Sinfônica Brasileira; e o “Para Sempre: Baile Funk” com Buchecha, Funk Orquestra, Mc Carol, Tati Quebra Barraco, Cidinho E Doca e Kevin O Chris.

Por fim, o New Dance Order recebe o “Para Sempre: Eletrônica” com os DJs Mochakk, Beltran X Classmatic, Eli Iwasa X Ratier e Maz X Antdot colocando toda a plateia para dançar ao som de muita dance music.

O Rock in Rio vai acontecer nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, com 700 mil pessoas na Cidade do Rock. Será a celebração de 40 anos do festival que colocou o Brasil na rota da cena musical do mundo, e que, em 2022, recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial pela Cidade e Estado do Rio de Janeiro. Já são 22 edições realizadas, mais de 3.800 artistas escalados, mais de 11.2 milhões na plateia e mais de 130 dias de magia desde 1985. E, para 2024, os fãs podem aguardar uma festa especial, com novas experiências e vivências dentro da Cidade do Rock. Aqueles que não adquiriram o Rock in Rio Card, poderão garantir um lugar nesta edição que será histórica na venda geral de ingressos, que acontecerá no dia 23 de maio, às 19h, exclusivamente no site da Ticketmaster. Quem quiser estar na Cidade do Rock em 2024 precisa se planejar, já que neste ano o Rock in Rio Card esgotou em 2h04.

Na programação do primeiro fim de semana, Travis Scott é o headliner do Palco Mundo no dia 13 de setembro, mesmo dia em que recebe o show de 21 Savage, Ludmilla e Matuê com participação de TETO e WIU, além de contar Deadmau5 como headliner do New Dance Order. Neste mesmo dia, o Palco Sunset tem shows de MC Cabelinho e Coral das Favelas, Orochi com Chefin e convidado, além de Veigh & Kayblack, e Funk Orquestra convida MC Daniel, Rebecca e MC Soffia.

Já no dia 14 de setembro é a vez do Imagine Dragons comandar o festival, com o Palco Mundo recebendo também OneRepublic, Zara Larsson e Lulu Santos, enquanto no Sunset NX Zero será o headliner, no New Dance Order DJ Snake encerra a noite e no Espaço Favela Dennis DJ faz a última performance do dia.

No dia 15 de setembro, se apresentam Avenged Sevenfold, Evanescence, Journey e Os Paralamas do Sucesso no Palco Mundo. No Sunset, Deep Purple, Incubus, Planet Hemp convida Pitty e Barão Vermelho.

No fim de semana seguinte, Ed Sheeran é o headliner do dia 19 e no Palco Mundo também se apresentam Charlie Puth, Joss Stone e Jão. Nesse mesmo dia, Gloria Groove sobe ao palco Sunset e Xande de Pilares é o embaixador e principal atração do Espaço Favela.

No dia 20, o “Dia Delas”, é a vez de Katy Perry brilhar como headliner, com Karol G, Cyndi Lauper e Ivete Sangalo se apresentando também no Palco Mundo, enquanto IZA, Gloria Gaynor, Tyla e Luedji Luna convida Xênia França e Tassia Reis no Palco Sunset, e Pocah faz show no Espaço Favela. No NDO, Alison Wonderland é a primeira headliner confirmada para este dia, enquanto no palco do Global Village, Angelique Kidjo faz show no dia 20, em que o line-up de todos os palcos será 100% feminino.

No chamado Dia Brasil, 21 de setembro, no Palco Mundo, acontecem os shows de Capital Inicial, Detonautas, NX Zero, Pitty, Rogério Flausino, Toni Garrido, Ana Castela, Chitãozinho & Xororó, Junior, Luan Santana, Simone Mendes, Orquestra Heliópolis, BaianaSystem, Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Majur, Ney Matogrosso, Margareth Menezes, MC Cabelinho, Kayblack, Matuê, Orochi, Filipe Ret, MC Ryan SP e Veigh. O Palco Sunset contará com apresentações de Duda Beat, Gloria Groove, Jão, Ludmilla, Lulu Santos, Luísa Sonza, Alcione, Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Maria Rita, Xande De Pilares, Zeca Pagodinho, Criolo, Djonga, Karol Conká, Marcelo D2 e Rael. Enquanto isso, o Global Village recebe Bossacucanova com participação de Cris Delanno, Leila Pinheiro, Roberto Menescal, Wanda Sá, Banda Black Rio, Claudio Zoli, Hyldon, Leo Gandelman, Jonathan Ferr, Antônio Adolpho e Joabe Reis. No Espaço Favela acontecem shows de MC Don Juan, MC Hariel, MC IG, MC Livinho, MC Dricka, MC Ph, Nathan Amaral, Orquestra Jovem Da Sinfônica Brasileira, Buchecha, Funk Orquestra, Mc Carol, Tati Quebra Barraco, Cidinho E Doca e Kevin O Chris. Por fim, o New Dance Order recebe os DJs Mochakk, Beltran X Classmatic, Eli Iwasa X Ratier e Maz X Antdot.

Fechando o Rock in Rio, no dia 22 de setembro, Shawn Mendes é o headliner e Akon e NE-YO também subirão ao Palco Mundo, enquanto o Sunset receberá a apresentação inesquecível de Mariah Carey e o Espaço Favela encerra a noite com o cantor Belo.