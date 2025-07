Ricardo Feltrin quer fazer as pazes com famosos: “hoje meu trabalho é pedir desculpa para as pessoas que eu magoei”

Conhecido por um jornalismo incisivo e falas sarcásticas, o jornalista Ricardo Feltrin revelou a Danilo Gentili, durante sua participação no programa The Noite, que já foi processado por diversas pessoas públicas. Isso teria lhe rendido inúmeros desafetos e processos judiciais.

“Eu peço desculpa hoje. Eu acho que hoje eu falo que o meu trabalho é pedir desculpa para as pessoas que eu magoei”, declarou o jornalista, completando: “Porque eu era tão sarcástico”.

O principal pedido de paz foi para o apresentador Sérgio Mallandro, a quem processou Feltrin no passado. O conflito começou quando Feltrin, em sua coluna, sugeriu à TV Gazeta que colocasse um repolho no ar, pois daria a mesma audiência que Mallandro. A piada não foi bem recebida. “Ele ficou puto. Ah, eu queria pedir desculpa para ele, ele ficou magoado, me processou, mas o juiz acabou dando ganho de causa para mim”, relembrou Feltrin.

No programa, Feltrin revelou já ter sido processado por Ana Hickmann “umas quatro vezes” e também por Datena. (Reprodução /YouTube)

Durante a entrevista, Feltrin confirmou também já ter sido processado por Datena e por Ana Hickmann. Sobre Datena, ele contou que o apresentador o chamou de “babaca” 17 vezes ao vivo na televisão. “Eu tô ganhando um monte de processo, viu?”, disse ele.

Um desses casos foi contra a agência Mynd8, que o processou após ele cobrir o caso da página “Choquei”, que divulgou uma notícia falsa que levou ao autoextermínio de uma jovem. A jovem cometeu o ato após dias sendo atacada por internautas, vindos de perfis de fofoca então parceiros da Mynd8. O jornalista cobriu a história e venceu a ação.

Apesar disso, Ricardo Feltrin afirma que sua nova fase no YouTube o expôs a mais ações, mas que tem tido sucesso nos tribunais. “Na Folha de São Paulo e no UOL, em 30 anos, eu tomei cinco processos. No YouTube, em um ano, 19”.

Ricardo Feltrin revelou sua paixão inusitada por patos. (Reprodução /YouTube)

Por trás da figura polêmica, Feltrin também compartilhou histórias que revelam um lado mais inusitado, como sua paixão por patos. Ele contou que o fascínio começou aos 4 anos, quando a mãe lhe serviu um bife de “patinho”. Achando que estava comendo um pato, Feltrin trancou-se no banheiro e começou a chorar, enquanto a mãe, do lado de fora, não conseguia parar de rir.

A entrevista completa foi ao ar na terça-feira (1°) durante o programa The Noite e pode ser assistida no YouTube.