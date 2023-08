Revolucionando a Educação em Saúde Mental: Campanha de Agosto da Primum Oferece Bolsas para Cursos de Autismo e Comportamento

Acesso à Educação em Saúde Mental Democratizado pela Campanha ‘Agosto Solidário’ da Primum

Em um país onde o acesso a profissionais de saúde mental ainda é escasso, pais de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) estão recorrendo a cursos online especializados como forma de promover um ambiente mais saudável e inclusivo para seus filhos. A escassez de profissionais de saúde mental, especialmente em regiões remotas, levou aproximadamente 15% dos alunos do Grupo Educacional Primum a serem cuidadores e pais que não possuem formação formal nas áreas de educação e saúde.

Para democratizar o acesso à educação para um número crescente de pessoas, a holding Primum lançou a campanha “Agosto Solidário”, oferecendo bolsas de até 85%. Ao longo do mês de agosto, cerca de 50 cursos de especialização e pós-graduação em competências de saúde e comportamento estarão disponíveis. A campanha tem como objetivo atrair até 2.000 novos estudantes este ano. As instituições participantes na 7ª edição desta iniciativa incluem a BBI de Chicago, CBI de Miami e Faculdade Primum.

Dr. Gustavo Teixeira, psiquiatra e fundador da CBI de Miami, e diretor de estudos de pós-graduação do Grupo Educacional Primum, explica: “Muitos cuidadores e pais desejam proporcionar um ambiente mais acolhedor para seus filhos com necessidades especiais. Essa crescente demanda de educadores e famílias, que não possuem formação na área de saúde, nos levou a oferecer cursos de ponta não apenas para profissionais de saúde e psicólogos, mas também para aqueles que estão iniciando na área. O ‘Agosto Solidário’ serve como nosso principal portal para todos.”

Desde o início do projeto, mais de 80.000 bolsas foram concedidas. Em 2023, a Primum tem como objetivo oferecer mais 2.000. Entre os cursos mais procurados está o programa de pós-graduação em TEA oferecido pela CBI de Miami. Este programa de dois anos, com orientação profissional em saúde e educação, marca o primeiro curso de pós-graduação em autismo reconhecido internacionalmente no Brasil.

Apesar desses esforços, a necessidade de treinamento especializado em saúde mental ainda é substancial. O compromisso da Primum em oferecer essas bolsas reflete a dedicação do grupo em aprimorar a qualidade da educação em saúde no Brasil. A campanha “Agosto Solidário” é uma das iniciativas mais significativas do país para oportunidades de bolsas em psicoeducação, abordando a contínua falta de vagas de educação especializada na área.

Os cursos de pós-graduação possuem certificação lato sensu da Faculdade Primum, enquanto a certificação internacional, válida como curso de extensão, é emitida pela CBI de Miami. Outros cursos também fornecem certificação com base nos requisitos específicos do programa.

A campanha “Agosto Solidário” permanecerá ativa até o dia 31 de agosto. Para aproveitar essa oportunidade especial, os interessados podem acessar os sites da BBI, CBI ou Faculdade Primum. Uma vez lá, eles podem selecionar o curso desejado e seguir com a matrícula, seguindo as informações fornecidas pelo curso.