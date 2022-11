Retomada de shows movimenta mercado e gastos com ingressos crescem 939%

Análise do Comportamento de Consumo, realizado por um estudo do Itaú Unibanco, traz panorama dos gastos dos brasileiros no 3º trimestre do ano na comparação com o mesmo período de 2021

O Brasil definitivamente voltou para a rota das turnês de artistas internacionais, o que, junto com os shows nacionais, tem movimentado o setor. Os gastos com a compra de ingressos para apresentações e festivais cresceram 939% no 3º trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano anterior, com um aumento de 552% na quantidade de transações.

Os dados são da Análise do Comportamento de Consumo, estudo que traz um panorama dos gastos dos brasileiros no 3º trimestre do ano na comparação com o mesmo período de 2021 — uma análise feita com base nas compras com cartões do Itaú Unibanco e nas vendas realizadas nos sistemas da Rede, empresa de meios de pagamentos do banco.

O Rock in Rio 2022, que ocorreu em setembro no Rio de Janeiro, movimentou o consumo como um todo na cidade fluminense

O crescimento do setor também tem reflexos no consumo nos locais onde os shows são realizados. O Rock in Rio 2022, que ocorreu em setembro no Rio de Janeiro, movimentou não apenas o mercado da música, mas o consumo como um todo na cidade. Durante os dias em que o festival foi realizado, a quantidade de transações feitas na capital fluminense cresceu 32%, na comparação com os dias do Rock in Rio 2019 (última edição realizada antes da pandemia).