Renomado cirurgião plástico, Dr. José Salim Cury é sinônimo de excelência e tem agenda de pacientes repleta de celebridades

Especializado na famosa Lipo LAD, o médico também atrai muitos europeus e estadunidenses para o seu consultório que fica em São Paulo.

Nascido e criado na cidade de Palestina, no interior de São Paulo, o Dr. José Salim Cury teve uma infância muito tranquila. Estudou em escola pública até o ensino fundamental, porque o município em que morou até os 18 anos de idade era tão pequeno que não tinha instituições de ensino particulares. Cursou o ensino médio em um colégio particular de uma cidade vizinha, mas para consegui ir para aulas ele tinha que viajar todos os dias.

Nascido e criado na cidade de Palestina, no interior de São Paulo, o médico lembra que o sonho de cursar medicina surgiu durante a sua infância. Créditos: Instagram

A família do Dr. José era uma das mais tradicionais da região de Palestina, seu pai formou em Direito, mas não exerceu a profissão e atuava como comerciante junto de seu avô, já sua mãe era dona de casa. Apesar de seus pais não serem da área médica, o paulista tem familiares que são médicos. “Com 12 anos de idade eu invoquei que eu queria trabalhar, com 12 aninhos de idade e estudando. Na cidade de Palestina ia um primo meu que é médico atender, que ele não morava lá, porque a cidade é muito pequena, eles moraram em outra cidade, mas ele ia lá três vezes na semana para atender. Esse primo meu ofereceu para eu trabalhar com ele, com serviço de banco. E foi crescendo ainda mais a admiração pela medicina vendo ele atendendo, vendo ele fazendo todo o trabalho dele. Mas desde criança, desde os 6 aninhos de idade eu falo que eu queria ser médico. É uma coisa que eu nasci querendo ser médico mesmo”, recorda.

Dr. José Salim Cury tem uma agenda de pacientes repleta de famosos, diversos artistas e até mesmo influenciadores já operaram com ele. Créditos: Instagram

Com desejo de atuar na área médica que já estava em seu coração desde a infância e a experiência que teve aos 12 anos ao auxiliar o primo cardiologista em seu consultório, Dr. José não tinha dúvidas que seu destino era a medicina. Após se formar no ensino médio e fazer dois anos de cursinho pré-vestibular, em 2006, o paulista ingressou no curso de medicina em Ribeirão Preto, no Centro Universitário Barão de Mauá e concluiu os estudos em 2011. Na sequência ele entrou na residência de cirurgia geral em São José do Rio Preto. “Eu fiz dois anos de cirurgia geral, depois eu fui para Rio de Janeiro onde eu fiz cirurgia plástica no Hospital da Plástica, Interplastica, do Dr. Farid Hakme, que é da mesma escola do Ivo Pitanguy. Que era meu sonho ir pro Rio de Janeiro por conta da escola do Ivo Pitanguy, que lá é todas as técnicas são do Ivo Pitanguy. Eu me formei lá no Rio, trabalhei no Rio dois anos como cirurgião plástico, atendi no consultório, na clínica da Andrea Santa Rosa, que é esposa de Marcio Garcia, lá no Rio de Janeiro, no Leblon”, relembra o cirurgião plástico de como foi o início de sua trajetória profissional.

Além dos famosos, o cirurgião plástico é muito procurado por europeus e estadunidenses, que viajam para o Brasil só para serem operados por ele. Créditos: Instagram

No final do ano de 2019, Dr. José retornou para São Paulo e foi em seu estado de origem que sua carreira deslanchou de vez. “Eu já venho de um histórico de operar pessoas famosas, celebridades, pessoas conhecidas… nacional, tenha uma até nível internacional, brasileira que eu operei também. Então, isso fez com que muitos artistas, celebridades e influenciadores me procurassem para fazer cirurgia” explica o paulista. Nesses quatro anos de atuação em São Paulo, o cirurgião plástico se destacou ao realizar a cirurgia conhecida como Lipo LAD, que é a lipoaspiração de alta definição, a técnica ficou famosa na mídia e entre população brasileira em meados de 2017 para 2018. Além de ficar ainda mais conhecido por causa da Lipo LAD, para deixar seus pacientes ainda mais satisfeitos com resultado das cirurgias, ele uniu a técnica da lipoaspiração de alta definição com outra técnica que é usada por dermatologistas nos consultórios que tem como objetivo tratar a qualidade da pele e melhorar a celulite. “Eu usei essa técnica dos dermatologistas dentro do centro cirúrgico junto coma Lipo LAD e coloquei o nome de COLLAD, col de colágeno e lad de lipoaspiração de alta definição. Eu passei a tratar o paciente de forma 360°, porque muitos pacientes voltavam no consultório e falavam ‘Dr. Melhorou, tirou minha gordura, meu abdômen tá definido tudo, mas tu to com flacidez nas pernas, to com celulite, o que eu faço para melhorar isso?’. E muitas vezes eu tinha que indicar para um dermato ou eu mesmo fazer no consultório. Então, eu optei por fazer tudo isso dentro do centro cirúrgico”, explica o médico. Além da Lipo LAD, ele também realiza mamoplastia, abdominoplastia, enxerto de gordura no glúteo e blefaroplastia, que é uma cirurgia para excesso de peles nos olhos.

Devido ao seu reconhecimento profissional entre as celebridades, a sua reputação impecável e suas técnicas inovadoras, Dr. José atende muitos pacientes de fora do Brasil. “Em torno de 60% dos meus pacientes vem da Europa e dos Estados Unidos. O que acontece é que aminha cirurgia não é uma cirurgia barata, eu não coloco preço na minha cirurgia, a minha cirurgia tem um valor. Eu sou um cirurgião que eu opero três pacientes por semana e um paciente por dia. Eu não gosto de volume cirúrgico, de agenda lotada, de consultório lotado, cheio de paciente, porque eu não consigo dar assistência para esses pacientes no pós-operatório. Então, é um atendimento bem personalizado, um atendimento de excelência mesmo, é isso que eu busco para os meus pacientes”. Ao prezar pela qualidade e não pela quantidade, o cirurgião plástico proporciona a melhor experiência possível para seus pacientes. Essa experiência também é vista no tratamento oferecido para os pacientes que vem de outros países. “No complexo onde fica minha clínica, que fica em um prédio comercial, nesse mesmo complexo existe um prédio residencial, a maioria dos meus pacientes que vem de fora ficam nesse flat residencial. Eles só descem, andam 20 ou 30 metros e já chegam na minha clínica para poder fazer o pós-operatório na minha clínica, porque todos os meus pacientes fazem pós-operatório na minha clínica com a minha fisioterapeuta. Ele não tem que ficar se deslocando em outras regiões de São Paulo para poder fazer pós-operatório e cuidar da cirurgia. Tudo é feito dentro da minha clínica, o que passa uma segurança muito maior, porque eu consigo acompanhar o paciente em tempo integral. A fisioterapeuta passa todos os feedbacks de todos os pacientes para mim todo os dias”, o médico demostra todo seu profissionalismo ao exemplificar como o paciente recebe toda a assistência necessária para a realização da cirurgia.

O que mais motiva o Dr. José Salim Cury é devolver a autoestima para o paciente. Créditos: Instagram

A assistência proporcionada pelo Dr. José abrange todo serviço oferecido por ele, começa antes mesmo da cirurgia e se estende até depois do pós-operatório. “Normalmente a passagem área são eles que providenciam, eles escolhem a data e chegam aqui no Brasil. Muitas vezes eles referem fazer os exames pré-operatórios aqui no Brasil. Eles chegam com sete dias de antecedência da data da cirurgia que foi pré-agendada através de uma consulta online, que eu faço uma consulta online, vejo qual a principal queixa do paciente, aí eu peço os exames e a gente pré-agenda essa cirurgia. Quando eles chegam aqui, no dia seguinte todos os exames deles já estão marcados no laboratório, que isso a clínica já fez, já marcou todos os exames. Ele faz os exames, fica tudo certinho, depois passa presencialmente comigo na clínica para eu poder bater o martelo se realmente aquela indicação que eu fiz online, ela é indicação real, porque presencialmente tudo pode mudar, checo já esses exames do paciente e a gente vai para a cirurgia. O paciente fica hospedado nesse complexo, todos esses cuidados de hospedagem, de exames que serão feitos, de hospital, isso tudo é a clínica que resolve e o pós-operatório que é importantíssimo também é a clínica que resolve para o paciente”. Toda essa dedicação é resultado de um profissional que ama o que faz e que acredita que o seu trabalho é capaz de mudar a vida de uma pessoa. “A satisfação e a felicidade no olhar de cada paciente para mim não têm preço, é o que me motiva, é você devolver a autoestima para o paciente”, finaliza.