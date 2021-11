Renato Shippee se emociona ao falar da infância em evento de Carlinhos Maia

O ator estava nos Estados Unidos com a família quando recebeu o convite para participar do evento

Neste último domingo (28), Carlinhos Maia recebeu em sua casa diversos convidados especiais para celebrar mais uma edição do Jogo da Alegria. O evento beneficente é uma organização de Carla Marques e tem como embaixadores Carlinhos Maia e Ronaldinho Gaúcho.

Entre os convidados estava Renato Shippee, conhecido por dar vida a personagem Karen Kardasha, que faz sucesso nas redes sociais. O ator contou que estava nos Estados Unidos com a família quando recebeu o convite para participar do evento.

Karen Kardasha

Em um vídeo publicado no Instagram, Renato se emociona ao falar da sua infância e da importância do projeto do amigo.

”Eu lembro de um dia que a minha família estava em casa, a gente não tinha o que jantar e o trabalho da minha mãe chegou com um caminhão de compras na nossa casa. Então pela emoção que eu senti por ter comida em aquele dia, eu quero sempre participar (do evento), eu não cobro e nem ligo para o dinheiro”, finaliza.

O ‘’Jogo da Alegria’’ acontece nesta segunda-feira (29) no Estádio Rei Pelé, em Maceió. O evento beneficente que trará grandes estrelas da mídia e do futebol tem como objetivo a arrecadação de alimentos. Para estar presente no Jogo da Alegria, o público deverá doar 2kg de alimentos para obter o ingresso e ter sido vacinado contra a Covid-19, com as duas doses ou deverá apresentar o teste PCR negativo com até 48 horas de antecedência.