Renato D’Angelo passa a ser o responsável por todos os negócios da Disney no Brasil

The Walt Disney Company anunciou mudança para sua liderança no país

Renato D’Angelo agora é o homem forte dos negócios da Disney no Brasil. A Walt Disney Company Brasil anunciou mudanças em sua liderança no país, que agora será encabeçada por um brasileiro.

Renato também vai atuar como colaborador no marketing de conteúdos Crédito: Divulgação



O novo general manager da Disney assume o posto na vaga aberta pela saída do argentino Hernán Estrada, que trabalhou na companhia por 29 anos. Com a mudança, Renato passa a ser responsável pelas operações de todos os negócios no país, respondendo diretamente a Diego Lerner, presidente da Walt Disney na América Latina.



Renato D’Angelo terá a missão de conduzir todas as estratégias dos negócios da The Walt Disney Company Brasil. Será dele a responsabilidade de guiar os líderes responsáveis pelos negócios da companhia, principalmente nas áreas de consumer products games and publishing.

Brasileiro assumiu o posto após saída do argentino Hérnan Estrada Crédito: Redes Sociais



O brasileiro também assume em seu novo cargo o controle dos negócios de cinema, shows ao vivo e música da Disney no Brasil, função que era desempenhada pelo executivo José Franco, que também deixou a empresa após 14 anos.



Renato ainda terá atuação colaborando com Cristina Giosa, chief marketing officer da The Walt Disney Company Latin America, na supervisão regional de marketing de conteúdos de estúdios, shows ao vivo e música na América Latina.