Rei do Mega Hair e queridinho das celebridades lança nova coleção

As coleções de CR Hair são muito esperadas pelo público que prefere um acabamento com mais naturalidade e sofisticação

O hair stylist Chris Rodrigues, queridinho das celebridades acaba de lançar sua uma nova coleção de cabelos naturais, muito aguardada para este começo de ano. Chris se tornou o número 1 do Brasil, a grande referência no quesito naturalidade, e ficou conhecido por trabalhar com o ‘mega hair mais natural que existe’.

CR Hair lança nova coleção de mega hair com maior variedade de cores, tamanhos e formatos

Crédito: CR Hair



Com marca própria, Chris trabalha somente com cabelos de primeiríssima qualidade. A coleção atual veio do Sul do país, região que oferece uma linha completa de cores, tamanhos e formatos. Os megas são entregues em fitas desenvolvidas por Chris, que imitam o couro cabeludo e garante a naturalidade que suas clientes preferem. Além disso, Chris trabalha com a fita mais fina que existe no mercado.

Chris Rodrigues, lança mais nova coleção de mega hair com cabelos do Sul do Brasil

Crédito: CR Hair



“Sempre quando estou para lançar uma coleção nova, minhas clientes ficam muito ansiosas porque trabalho com produtos muito exclusivos, com a qualidade dos melhores cabelos do mercado e a fita mais fina que existe, a combinação perfeita para o resultado natural. Desta vez, a variedade realmente vai surpreender”, destaca Chris.

CR Hair, o queridinho das celebridades lança primeira coleção de 2023

Crédito: CR Hair



Na linha de ‘Cabelos Premium’, CR Hair oferece um modelo que vem caindo cada vez mais nas graças do público: é o modelo preso ao ‘tic tac’. Considerado verdadeiras joias, este modelo removível garante muita praticidade, porque pode ser colocado e retirado quando a cliente desejar. É muito usado em penteados e produções, e é a opção perfeita para mulheres que preferem não usar o mega hair fixo ou que, gostam de estar cada dia com um cabelo diferente.

CR Hair, o rei do mega hair lança coleção com maior variedade de cores, formatos e tamanhos

Crédito: CR Hair



Chris Rodrigues se destacou no mercado pelo seu bom gosto requintado, e por isso, seu nome passou a agregar valor aos seus produtos e acabou virando uma marca. Atualmente, a Casa Chris Rodrigues se tornou um dos salões de beleza mais sofisticados de São Paulo e o endereço de inúmeras famosas e artistas que vão dar um up no visual.



O atendimento mais que exclusivo na Casa Chris Rodrigues é feito para clientes com horário previamente agendado, para garantir uma experiência completa em um ambiente aconchegante e intimista, como se a cliente estivesse em sua própria casa.