Reconhecimento merecido: João Mendes, o maior nome do empreendedorismo digital, vem a Mato Grosso receber homenagem do deputado estadual Eduardo Botelho

Grande destaque do mundo digital, o empresário João Mendes, que atualmente mora nos Estados Unidos, vem ao Brasil para receber moção de aplausos do deputado estadual Eduardo Botelho

Whinderson Nunes, Luccas Neto, Carlinhos Maia, Tirullipa e Deive Leonardo. Provavelmente você já ouviu falar de algum desses nomes. E você sabe o que esses influenciadores têm em comum? Todos eles já passaram pela Non Stop, maior agência de influenciadores digitais da América Latina, fundada por João Mendes aos 24 anos.

Não à toa, hoje João Mendes é um dos maiores nomes do empreendedorismo brasileiro e maior empresário de influenciadores digitais do mundo. João iniciou sua carreira aos 18 anos no mundo do entretenimento trabalhando com seu irmão, o humorista Gustavo Mendes, responsável pela imitação marcante da ex-presidente Dilma Rousseff.

João Mendes é um dos maiores nomes do empreendedorismo brasileiro e maior empresário de influenciadores digitais do mundo

João Mendes, virá para o Brasil diretamente dos Estados Unidos para participar de uma Sessão Especial na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), nesta sexta-feira (24), a convite do deputado estadual Eduardo Botelho (UB), que irá fazer a entrega de uma moção de aplausos. Além disso, dez participantes que estão confinados na Casa Digital MT também receberão a homenagem. “Estou muito feliz de sair da minha residência em Orlando e vim até Mato Grosso para receber esse prêmio no Mato Grosso. O Botelho me deu essa honra de receber essa homenagem, não só por mim, mas por toda a classe digital, que segurou o mundo na pandemia”, declara.

João elogia ainda a iniciativa do deputado estadual. “O Eduardo do Botelho foi um dos poucos do Brasil que olhou pra essa causa e investiu em pessoas, não só grandes influenciadores, mas em talentos que poderiam ser esses grandes influenciadores do futuro. Eu trabalho com talentos de todo Brasil e assim eu pude perceber que não é o estado, é algo do brasileiro. Eu estou aqui no Mato Grosso para ser honrado, mas mais do que isso, para honrar o Eduardo e a todos que estão lutando pelo digital”, discursa.

João Mendes, é o número 1 do mundo em termos de agenciamento digital. Criou as empresas Mega Dreams, a Ingresso Digital e a Chango Digital, todas de muito sucesso. Com o maior alcance digital da América Latina, mais de 100 bilhões de impressões digitais, João Mendes já conquistou grandes resultados no mercado digital de entretenimento, humor, educação e infantil. O empresário é um impulsionador de talentos, que faz com que bons conteúdos se conectem a milhões de pessoas.

João Mendes, virá para o Brasil diretamente dos Estados Unidos para participar de uma Sessão Especial na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), nesta sexta-feira (24), a convite do deputado estadual Eduardo Botelho (UB), que irá fazer a entrega de uma moção de aplausos

O empresário, que atualmente mora em Orlando, vai desembarcar nesta quinta-feira (23) em Cuiabá para a sessão especial de sexta-feira (24) junto com os participantes do programa online Casa Digital.

Casa Digital

A Casa Digital MT é um reality show que mantém 10 influenciadores digitais confinados para aprender e produzir conteúdos sobre as atividades turísticas de Mato Grosso. O programa, comandado pelo comunicador Jajah Neves, é transmitido pelo canal no Youtube da Rede TV On e irá premiar o melhor participante com R$25 mil, no próximo domingo (26).

Estão na disputa Leo Macedo, Leonardo Norato, Hamanda, Eriosmar Lima, Pedro Cunha, Regiane Veneruchi, Katia Arruda, Fernando Pezão e Barbara Breda. Eles sairão do confinamento no dia 24 para receber a moção de aplausos na ALMT e logo retornarão para o programa.

A sessão especial acontecerá às 10 horas, no Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour.