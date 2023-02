O apresentador precisou fazer uma cirurgia por causa de fortes dores devido a uma artrose e um desgaste em seu joelho direito

Este ano, o aniversário do apresentador Ratinho trouxe uma comemoração com um tom diferente: o apresentador celebra o aniversário de 67 anos internado no Hospital Albert Einstein se recuperando de uma cirurgia no joelho. Ratinho teve que ser operado devido a fortes dores por conta de uma artrose e um desgaste em seu joelho direito. No tratamento foi preciso uma cirurgia robótica de prótese total de joelho.

Ratinho comemora 67 anos internado no Hospital Albert Einstein após cirurgia no joelho

A cirurgia foi realizada pelo Dr. Moisés Cohen, professor, doutor, e médico ortopedista do Hospital Albert Einstein com o apoio de sua equipe, que já atende e acompanha o apresentador há anos. A cirurgia de Ratinho foi considerada um sucesso pela equipe médica e embora ainda esteja internado, o apresentador passa bem e já deu os primeiros passos. Segundo o médico que cuida de Ratinho, o apresentador deve receber alta em até quatro dias.



O nome que está escrito no RG de Ratinho não está entre os mais conhecidos do país, porque o nome Carlos Roberto Massa foi substituído por um dos apelidos mais conhecidos do Brasil. Ratinho é um dos principais nomes quando o assunto é televisão brasileira. É um grande apresentador e está à frente de um dos programas de auditório mais antigos da TV aberta; também é dono de uma das afiliadas ao SBT de maior sucesso: a Rede Massa, um conglomerado de comunicação.

Em entrevista à Eliana em 2020, Ratinho disse que sua esposa era a mulher mais bonita da cidade

O empresário nasceu no dia 15 de fevereiro de 1956 em Águas de Lindoia, interior do estado de São Paulo e mudou-se com a família para o estado do Paraná. Ratinho é casado com Solange Martinez Massa desde 1981, segundo disse em entrevista à apresentadora Eliana em 2020, “a esposa era a mulher mais bonita da cidade”.

Ratinho, a esposa Solange, e os filhos Ratinho Júnior, Rafael e Gabriel

Ele é pai de Carlos, conhecido como Ratinho Júnior, Rafael e Gabriel. Antes de se tornar um empresário bem-sucedido e comandar o Programa do Ratinho, teve 20 anos de carreira política, foi vereador entre as décadas de 1970 e 1980 e deputado federal nos anos 1990.



O Programa do Ratinho estreou 1992, na extinta Rede OM de Curitiba. Em 1997 foi contratado pela Record, para comandar o Ratinho Livre e o Ratinho Show. No ano seguinte, foi para o SBT e voltou a apresentar o Programa do Ratinho, no horário nobre.

Ratinho percebeu que seu público gostava de assistir barracos ao vivo, os famosos exames de DNA e seus humorísticos, e investiu nos conteúdos. O sucesso aconteceu nos primeiros anos. Dez anos depois de sua estreia no SBT em 2008, Ratinho comprou afiliadas do SBT e deu origem à Rede Massa de Televisão, com sede em Curitiba, cidade onde sua carreira na TV iniciou.



A expertise do apresentador fez da Rede Massa um dos maiores grupos de comunicação do interior do Brasil, somado a outros investimentos, Ratinho se tornou um grande empresário do ramo da comunicação e do agronegócio. No meio artístico, é um nome respeitado e figura entre os principais apresentadores cotados para a sucessão de Silvio Santos.