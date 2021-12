Confira os 10 destinos brasileiros mais desejados para as férias em 2022

Os dados foram baseados nos destinos mais buscados para as férias de fim de ano

Os dados foram baseados nos destinos mais buscados para as férias de fim de ano

Depois de quase dois anos de isolamento social, o que muitos brasileiros estão sonhando em uma viagem para curtir os amigos ou a família, e descansar bastante. Enquanto ainda há muitas restrições e perigos ao viajar para o exterior, os destinos mais procurados são as praias. Baseado nos lugares mais procurados nas férias de fim de ano na Buson, pioneira no setor de viagens rodoviárias, fizemos uma lista com os 10 lugares que serão concorridos para 2022 no Brasil.







Natal está no topo da lista, um dos lugares mais procurados na cidade é a Praia de Genipabu



Uma pesquisa realizada pelo Institute for Business Value (IBV) da IBM, aponta que 56% dos brasileiros pretendem investir em viagens domésticas na temporada de férias. Além disso, os dados também mostram o crescimento do orçamento designado para as viagens, que saltou de 6,2% em 2020 para 8,3% em 2021. Muitas desses turistas preferem curtir a viagem terrestre de ônibus e procuram a Buson, empresa de tecnologia que oferece várias opções de passagens rodoviárias no Brasil.

Leia também Lu Andrade do grupo Rouge foi madrinha de casamento de Renato Ronner e seu noivo.







Florianópolis é o destino certeiro para quem quer relaxar, mas a noite quer curtir uma balada ou bons bares



As viagens domésticas têm se tornado cada vez mais práticas e facilitadas, como, por exemplo, com vendas por aplicativos, com a garantia da poltrona em menos de um minuto, atendimento via WhatsApp. Esses detalhes melhoram a experiência dos viajantes. “Garantir uma boa experiência do usuário é primordial para a Buson, por isso usamos o que temos de mais avançado e prático no mercado para realizar uma conexão entre as empresas de ônibus parceiras e os clientes”, conta Thiago Carvalho, CEO da Buson.







Há menos de 2h da grande São Paulo, Guarujá encanta milhares de turistas com as lindas praias e as várias atrações



As viagens mais procuradas, de acordo com a Buson, são para: Natal (RN), Fortaleza (CE) Ubatuba (SP), Florianópolis (SC), Matinhos (PR), Guarujá (SP), Morretes (PR), Ilhabela (SP), Paraty (RJ) e Bertioga (SP). Os dez destinos são lindos e garantia de tranquilidade, alegria e muita água de coco, não é à toa que quem visita uma vez sempre quer voltar para visitar novamente.