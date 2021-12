Quais as profissões mais rentáveis atualmente? Multimilionário Raiam Santos analisa o mercado

O influenciador digital e empresário enumera as cinco profissões mais rentáveis e explica o porquê da escolha de cada uma delas

Quando se fala em marketing digital e referência no assunto, logo se pensa no TOP 1: o carioca, Raiam Santos. Atualmente, o nômade digital fatura mais de um milhão de reais, tem diversos cursos sobre o assunto, é CEO da Kobe, onde forma autoridades no ramo digital, e escreveu livros que são campeões de vendas. Mas quais profissões seriam viáveis e que dão bom faturamento atualmente?

Para começar vendedor, pois, para Raiam, ninguém ganha dinheiro sem vender nada, inclusive no ramo digital com infoprodutos. Segundo médico, afinal de contas a população tem envelhecido, então cada vez mais vai ser necessário de medicina, principalmente para os idosos.

Para começar vendedor, pois, para Raiam, ninguém ganha dinheiro sem vender nada, inclusive no ramo digital com infoprodutos

Segundo lugar, médico

Agricultor seria outra profissão interessante, pois a inflação está crescendo e o preço da comida subindo. Inclusive, Raiam também comenta que quem trabalha no ramo alimentício, seja vende ou produz comida, se dará muito bem financeiramente. Em quarto está programador/cientista de dados que trabalha com códigos, lógica e matemática se dará muito bem.

Agricultor seria outra profissão interessante

Em quarto está programador/cientista de dados que trabalha com códigos

E para finalizar, Raiam cita produtor de conteúdo, afinal de contas, segundo ele, as pessoas estão sempre conectadas, seja no Instagram, Youtube, Netflix, ou outras redes sociais/plataformas de streaming. Ou seja, se o criador for bom, só tende a faturar cada vez mais.