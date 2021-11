Rafaella Santos prestigia lançamento de Carlinhos Maia na SPFW

A influencer foi convidada por Carlinhos Maia que lançou sua primeira coleção de roupas na São Paulo Fashion Week

O último sábado, foi muito especial para Rafaella Santos. A influencer estreou nas passarelas, na semana de moda paulistana, a convite de Carlinhos Maia que apresentou sua primeira coleção de roupas, em sociedade com a Baška. Intitulada ‘Essential’, as peças são assinadas pelo diretor e stylist Dudu Farias. E olha, a irmã de Neymar se destacou nas passarelas, mostrando que tem brilho e talento para isso.



Rafaella já esteve em outras edições da SPFW, mas sempre como convidada e espectadora dos desfiles. “Estou muito feliz com o convite e espero honrar muito bem esse dia que será tão especial para o Carlinhos. Já estou bem ansiosa e com frio na barriga, a Fashion Week é um dos maiores e mais importantes eventos de moda do Brasil e não tem como não ficar nervosa em uma estreia dessas. Mas tenho certeza de que o desfile será lindo e um sucesso! O Carlinhos e o Dudu, além de serem uns queridos, são profissionais incríveis e talentosíssimos”, declarou antes de brilhar nas passarelas.



A edição número 52 da São Paulo Fashion Week, que começou no dia 16 de novembro e terminou no sábado (20), marcou o retorno dos desfiles presenciais após duas temporadas de forma remota. O evento híbrido (entre a programação de 48 desfiles, 25 presenciais e 23 digitais) aconteceu no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque do Ibirapuera.

Referência de beleza, estilo, personalidade, autenticidade e lifestyle, Rafaella Santos influencia mais de 5,5 milhões de pessoas em seu Instagram, conquistando cada vez mais seu espaço no universo digital. Seu engajamento na plataforma é crescente, seus posts possuem um alcance de mais de 3 milhões de visualizações, têm mais de 1.4 milhões de interações (entre curtidas, comentários e compartilhamentos) e mais de 46 milhões de impressões (métrica que mostra a quantidade de vezes que uma publicação foi visualizada).





Além de suas atividades nas redes, Rafaella também participa de alguns projetos especiais. Ela idealizou e realizou a Live ‘Coração Pra Coração’, em prol da ONG americana Missions Ministry, localizada em Moçambique, dando origem ao Bazar da Rafa e, ao lado de sua família, no Instituto Projeto Neymar Jr., onde é a embaixadora oficial, luta para dar melhores oportunidades às crianças e famílias do bairro Jardim Glória, em Praia Grande, onde viveu sua infância.