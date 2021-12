Rafa Brites apresenta live de programa de aceleração de negócio materno

O evento aconteceu na Casa B2Mamy, no bairro de Pinheiros, em São Paulo, seguindo todos os protocolos de prevenção à Covid-19.

Na última quinta, 9, Rafa Brites, apresentadora, influenciadora de jornada e empreendedora que atua como CEO do T.S.E.R, apresentou o “Demo Day” do programa “Pequenos Grandes Passos”, iniciativa de Huggies®, marca de cuidados infantis da Kimberly-Clark, e B2Mamy, primeira empresa de educação e pesquisa a capacitar e conectar mães ao ecossistema de inovação e tecnologia, que impulsionou o empreendedorismo materno, com projetos focados no desenvolvimento infantil.

Durante o evento que finalizou a jornada das mães e contou com a apresentação de 10 pitches e definição da ganhadora do prêmio de R$ 100 mil, a apresentadora, mãe de Rocco, de 4 anos, e que está grávida de 6 meses à espera de Leon, falou sobre a “síndrome da impostora”, empoderamento e um pouco da sua trajetória como empreendedora. “A gente não tem medo do tombo, temos medo da risada do outro, do julgamento alheio”.



O evento aconteceu na Casa B2Mamy, no bairro de Pinheiros, em São Paulo, seguindo todos os protocolos de prevenção à Covid-19.

Nos bastidores, a apresentadora esteve, de forma remota, com Henrique Melo, Gerente de Marketing de Huggies no Brasil; Lídia Cabral, Gerente de Customer Experience da Kimberly-Clark; e presencialmente com Dani Junco, CEO e cofundadora da B2Mamy.