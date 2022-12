Quer sair das dívidas? Confira as dicas do especialista Hytallo Soares

Referência em marketing digital e empreendedorismo sabe como dar a volta por cima

Em períodos de baixa na economia, como os que o país passou nos últimos anos, quem paga a conta são as pessoas. Com isso, como consequência dos altos níveis de desemprego e inflação, nunca se teve tantos cidadãos endividados no Brasil como na atualidade. Além de as dívidas se acumularem, podendo levar à negativação do nome, o endividamento elevado gera problemas de estresse emocional, tornando a situação ainda mais difícil de ser superada. No entanto, a boa notícia é que há como reverter esse quadro financeiro.

“Muitas pessoas se endividam porque nunca tiveram o mínimo sobre educação financeira”, avalia Hytallo Soares, especialista em marketing digital e empreendedorismo. “Com alguns passos, garanto que é possível deixar as dívidas para trás”, complementa. Por meio da internet, Hytallo Soares se tornou referência em vendas, mesmo tendo começado sem recursos para investir. No caso das dívidas, o especialista indica que as pessoas adotem os seguintes comportamentos para ter uma vida financeira mais saudável. Confira!

Viva dentro do orçamento

Gastar mais do que ganha nunca termina bem. Portanto, é preciso adotar um estilo de vida que caiba dentro do orçamento. Para fazer isso, comece cortando gastos desnecessários e trocando produtos e serviços por itens similares mais baratos. O dinheiro que sobra no fim do mês deve ser usado para quitar as dívidas.

Negocie com os credores

O problema de uma dívida não paga é que ela cresce conforme a taxa de juros aplicada sobre o montante devido. Em geral, os juros são altos. Com isso, as dívidas crescem rapidamente. Vale a pena tentar negociar com os credores – a loja, o banco ou o serviço com o qual se contraiu o débito – a redução do total a pagar. Em caso negativo, vale a pena pegar um empréstimo no banco com uma taxa de juros mais baixa. Assim, usa-se o empréstimo para pagar a dívida com a taxa mais alta. Isso não acaba com a dívida, mas pelo menos a nova não vai crescer tanto como a anterior.

Busque novas fontes de renda

Se o salário é baixo e não há perspectiva de melhora, a minha sugestão é pensar em ter outra fonte de renda. O empreendedorismo se encaixa perfeitamente nessa situação. Eu cresci financeiramente ao vender produtos pela internet. Há várias coisas que as pessoas podem fazer sem necessariamente deixar o emprego. Ou seja, conciliar as duas atividades. Você não precisa enriquecer com a sua segunda fonte de renda, mas ela certamente ajudará a pôr as contas em dia.