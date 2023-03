‘Quem é essa menina de vermelho?’ Influenciadora trans, Luisa Marilac, é destaque na premiação ‘Troféu JK’

Evento aconteceu na noite da última quarta-feira (01), no icônico Copacabana Palace

Luisa foi homenageada com o título de personalidade do ano na influencia digital, na área de inclusão. Também foram homenageados o jogador Cafu, o lutador Popó, os influenciadores Gkay, Lucas Rangel, Brunna Gonçalves, Pequena Lo, a cantora Preta Gil, entre outros. A música e animação, contou com a espetacular exibição da bateria da Acadêmicos do Salgueiro, tendo à frente, sua Rainha Viviane Araújo. Um evento de gala, no dia do aniversário de 458 anos cidade maravilhosa, no ano centenário do icônico Copacabana Palace.

Dama de vermelho: influencer trans aposta em look monocromático e elegante para premiação JK

“Pra mim é uma honra estar representando todas as mulheres trans que não tiveram a mesma sorte que eu de ter chegado aos 40 anos. Estar no Copabacana Palace essa noite recebendo essa homenagem pra mim é uma honra, já que há mais de uma década produzo conteúdo para esclarecer e exigir respeito à todos da comunidade LGBTQIAP+”, diz a youtuber, autora do livro “Eu, Travesti”.

Luisa Marilac aparece em selfie ao lado da comediante e influencer Gkay Ostentando seu prêmio no pescoço, Luisa Marilac posa com Thelma, grande campeã do BBB20 Luisa Marilac, vencedora na categoria inclusão, posa com Márcia Pizarra durante a premiação

Durante o evento, a Influenciadora posou ao lado de Thelma, campeã do BBB 20, da comediante e influencer Gkay, Márcia Pizarra e outros grandes nomes.