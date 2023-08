“Quando minha mãe sofreu o segundo AVC”: Ivete Sangalo revela qual o momento mais difícil de sua vida

Momento mais difícil da vida da cantora envolve carreira e família. O agravamento da doença e a morte da mãe da cantora durante gravação do DVD ‘Festa’ revelam sua maior história de superação e virada de chave na carreira

A trajetória de Ivete Sangalo é marcada por momentos de brilhantismo e sucesso, mas também por inúmeros desafios. Recentemente, Ivete concedeu uma entrevista ao apresentador Leonardo Sampaio, do canal Pida! Oficial no YouTube, e abriu o coração em uma entrevista exclusiva e emocionante, revelando o momento mais difícil de sua carreira, que ocorreu durante a gravação do álbum “Festa”. Durante esse período delicado, sua mãe Maria Ivete Dias de Sangalo sofreu o segundo AVC (Acidente Vascular Cerebral), colocando a filha Ivete diante de uma encruzilhada entre o trabalho e o enfrentamento da dor familiar.

Ivete Sangalo ao lado da mãe, Maria Ivete

.O DVD “Festa”, que foi o terceiro da carreira de Ivete, foi lançado em 2001, e marcou uma virada de chave na carreira de Ivete Sangalo, consolidando seu lugar como uma das maiores artistas da música brasileira. Entretanto, o processo de gravação do disco foi cercado por uma atmosfera de angústia e incerteza. Enquanto Ivete estava imersa na criação do álbum, sua mãe enfrentou um grave quadro de saúde, sofrendo um segundo AVC.

A notícia devastadora colocou em xeque todo o projeto e fez a cantora enfrentar dificuldades para consolidar o projeto. “Eu tive momentos muito pesados na minha carreira, e como lhe falei, isso construiu hoje quem eu sou, então, não abro mão deles. Mas, um momento muito difícil da minha carreira foi no ano que eu gravei ‘Festa’, eu estava selecionando as músicas para gravar o disco e minha mãe já tinha tido um AVC, ela teve um segundo AVC. Eu estava no meio da gravação de um disco e minha mãe foi para o hospital no segundo ocorrido, um segundo AVC muito traumático para ela fisicamente e emocionalmente também”, revela.



“E eu me lembro de eu ter que responder coisas e trabalhar na porta do hospital. Eu me lembro exatamente dentro de um carro, ouvindo a música Festa, era um rock, eu ouvia a música, achava a música boa, mas eu não conseguia me conectar com o que eu queria dela, porque eu estava muito dividida. Num momento eu pensei assim: pare agora, pare de pensar em tudo, e pense só nesta música. E aí foi quando ela ficou com aquela coisa funkeada”, relatou a cantora.

Em um misto de amor pela música e a responsabilidade com a mãe, Ivete optou por seguir com a produção do álbum, o que a fez enfrentar um verdadeiro turbilhão de emoções. A artista contou que o músico e arranjador baiano, Letieres leite – morto em 2021 – que a ajudou com o arranjo, e na mesma semana que a música ficou pronta, sua mãe faleceu, aos 64 anos.



“Foi uma situação muito estranha, não foi nem de desespero, eu não senti desespero, mamãe é um negócio muito bacana, foi de estranheza. Minha mãe não está aqui, foi muito difícil para mim, e logo na sequência essa música explodiu e aí eu comecei a ressignificar essa partida de minha mãe, e hoje eu tenho certeza da presença de minha mãe na minha vida. Hoje eu tenho certeza da presença dela conosco aqui. Mas, eu comecei a entender que ela mexia os pauzinhos em meu benefício, não só do ponto de vista do sucesso, de ter a música, mas de me manter equilibrada sobre tantos apelos que a gente vive nessa vida de artista”, compartilhou Ivete.

Em sua emocionante entrevista, Ivete revelou que, apesar da dor da perda, encontrou conforto ao perceber a forte influência que sua mãe e seu pai têm em sua música e carreira. “Ainda bem que eu tenho minha mãe e meu pai comigo me orientando emocionalmente sobre coisas e isso é uma sorte muita grande. Eu podia ser bem doida, né? Tem um terreno bem fértil, mas aí eu fui interceptada nos 45 do segundo tempo”, disse a cantora já em clima de gratidão e alegria