Qual o futuro do jornalismo e seu papel na sociedade é o debate que o Festival FALA! promove em Salvador

Evento será realizado em formato híbrido de 25 a 27 de agosto em Salvador (BA). A programação integra mesas de debate, oficinas e intervenções artísticas

A terceira edição do FALA! – Festival de comunicação, culturas e jornalismo de causas ocorre de 25 a 27 de agosto. As ações serão realizadas no Teatro Gregório de Mattos de forma gratuita, em Salvador (BA), com transmissão ao vivo pelo canal do Youtube do festival. Dentre o grupo de mediadores das mesas, estão: Aline Midlej, Celia Tupinambá, Mônica Santos, Naira Santa Rita, Rosane Borges e Valéria Lima

O objetivo do evento é criar um espaço de debate sobre o papel dos meios de comunicação e como eles podem servir de apoio para uma sociedade mais democrática, diversa, e romper os padrões do jornalismo tradicional, valorizando a cultura, identidade e diversidade de linguagens.



“Pensando no futuro do jornalismo e dos meios de comunicação em massa, o propósito do FALA! é abraçar a diversidade e a democracia a partir da perspectiva popular dentro da área e abrir espaço para que profissionais independentes atuem de forma conjunta, sendo capazes de desenvolver discussões amplas e democráticas sobre os temas atuais”, comenta Rosenildo Ferreira, fundador do site de notícias 1 Papo Reto e idealizador do Festival FALA!

FALA! Festival de Comunicação, Culturas e Jornalismo de Causas em Salvador – 2022

Sobre o Festival FALA!

FALA! é um festival independente realizado por Alma Preta (SP), Marco Zero Conteúdo (PE), 1 Papo Reto (SP) e Ponte Jornalismo (SP) — grupos profissionais que fazem comunicação e jornalismo a partir de experiências populares, comunitárias, profundamente conectadas à defesa dos direitos humanos, ao combate às discriminações e desigualdades, à defesa do direito ao território e ao meio ambiente saudável e inclusivo.

Festival FALA! debate o futuro do jornalismo a partir da perspectiva popular pautada na diversidade



Inscrições gratuitas pelo Sympla – https://www.sympla.com.br/evento/fala-festival-de-comunicacao-culturas-e-jornalismo-de-causas/1670150

Canal do Festival FALA – https://www.youtube.com/channel/UCooWLJEQ8iNdCQGsI-T-hbw