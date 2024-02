Publicidade com propósito: BKR lança unidade de negócio cultural com investimento milionário

Parceria com TIM e Vasco promove crescimento econômico e enriquecimento cultural

Com um investimento visionário de R$ 1 milhão, a BKR está estabelecendo um novo paradigma na indústria publicitária, integrando a produção cultural em seu núcleo de estratégias de negócios. Este movimento não só promove o desenvolvimento econômico e a acessibilidade cultural, mas também posiciona a agência ao lado de nomes influentes como TIM e Vasco da Gama, na vanguarda de um modelo de negócios inovador que valoriza a riqueza cultural brasileira.

A unidade de negócio recém-lançada pela BKR é um testamento à sua missão de unir entretenimento e publicidade, desenvolvendo projetos culturais significativos como documentários, webséries, podcasts e longa metragens. Esses projetos, muitos dos quais beneficiam de leis de incentivo fiscal, têm o potencial de transformar a maneira como a cultura e a publicidade interagem, criando um impacto duradouro tanto para as marcas quanto para a sociedade.

Rogério Cruz e Raquel Braga, lideranças da BKR, enfatizam a importância deste novo empreendimento. Cruz, co-CEO, destaca a conexão profunda entre a agência e a cultura brasileira, notando que essa integração permite uma compreensão mais rica e diversificada da sociedade. Braga, CMO da agência, aponta para a facilidade e eficácia com que as marcas podem agora participar em projetos culturais, graças ao suporte especializado da BKR em todas as etapas do processo, desde a concepção jurídica até a execução e publicidade.

Além disso, a abordagem da BKR abre portas para empresas que desejam inovar e fortalecer seu compromisso social através do patrocínio de projetos culturais. Isso é particularmente relevante em um cenário onde o patrocínio pode não apenas aumentar a visibilidade da marca, mas também destacá-la positivamente, reforçando sua reputação e responsabilidade social.

A BKR se destaca não apenas por sua capacidade de executar projetos culturais com excelência, mas também por sua visão estratégica em utilizar a cultura como um veículo para o desenvolvimento de negócios sustentáveis e socialmente responsáveis. À medida que mais empresas reconhecem o valor de investir na cultura brasileira, a BKR se posiciona como um parceiro ideal, pronto para iluminar histórias incríveis e fomentar um legado cultural duradouro.