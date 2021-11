Pub oferece experiência extraordinária com natureza e culinária artesanal em serra de Mogi das Cruzes

O local é um sucesso e mantém sempre o respeito à natureza

Uma experiência extraordinária de infância virou um ótimo negócio em Mogi das Cruzes-SP. O empresário João Nunes registrou as melhores recordações de quando era novo em um sítio na Serra do Itapeti. Com muito respeito a natureza, ele transformou o local no Pub do Mato, que proporciona uma experiência extraordinária aos visitantes.

João montou um espaço com fogão a lenha para que pudessem servir uma comida artesanal e simples | Foto: Alex Salti



O sítio está na família de João há mais de 40 anos. Ele lembra que quando era pequeno, ia até a área em que hoje está localizado o pub, e admirava a vista. Com tanto carinho pelo local, após terminar a graduação de Medicina Veterinária, Nunes decidiu morar com os pais na chácara. Há três anos, as ideias do empresário começaram a borbulhar e ele decidiu abrir o Pub do Mato, que inaugurou em dezembro de 2020 seguindo todas as medidas de combate a Covid-19.



A vida do sítio é encantadora e faz com que os clientes voltem sempre



Em meio a natureza e sempre fazendo questão de preservá-la, João montou um espaço com fogão a lenha para que pudessem servir uma comida artesanal e simples, juntando o lado caipira e italiano da família. “Temos uma culinária bem simples e raiz, como os antigos faziam, com porco na lata, linguiça defumada, torresmo, frango”.



A culinária simples e deliciosa do pub é um dos motivos da grande procura pelo local



O local é de tirar o fôlego de tanta beleza natural, o que proporciona contato com a natureza em um momento banhado a muita comida boa. “Aqui estamos no meio do mato. É um lugar bonito, tem um visual e muita bioconstrução, muita coisa feita por nós. Temos um respeito muito grande pela natureza, a nossa construção foi feita com coisas que o próprio sítio ofereceu”.

O sítio está na família de João há mais de 40 anos | Foto: Alex Salti



O Pub do Mato começou com um brunch aos sábados. Hoje, o local fica aberto aos fins de semana e está localizado na Estrada da Moralogia, número 10, na Serra do Itapety, em Mogi das Cruzes-SP. As reservas podem ser feitas no telefone (11) 94563-1500.