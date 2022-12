Psiquiatra revela os principais motivos do estresse e sofrimento em seu novo livro

De acordo com o especialista, o ser humano está condicionado ao sofrimento; ele apresenta formas de levar uma vida mais leve

Com mais de três décadas de experiência na área da psiquiatria, Nelio Tombini conviveu com diferentes gêneros de transtornos psicológicos e emocionais. Mas, não foi somente isso, durante esse período ele observou a capacidade que a mente humana possui de piorar toda e qualquer situação

Novo trabalho busca discutir o sofrimento diante da visão de um especialista

Publicado pela Citadel Editora, a nova obra do médico e escritor é um trocadilho com esta mentalidade: Não deixe a vida te maltratar. De acordo com Tombini, não é a vida que aflige a pessoa e sim ela que desdenha da própria existência. “A vida só dá o troco”, afirma e completa: “se você não cuidar da sua vida, tudo vai ficar mais difícil”.

O foco da obra é apresentar ao leitor o caminho para alcançar a plenitude e estabilidade psicológica. Se a mente tem a capacidade para maltratar o ser, por que não teria também o poder de alcançar um estado de felicidade? Em um dos trechos do livro, ele aponta que “lembremos que é do veneno da cobra que se cria o soro para combater a picada do próprio animal. O veneno combatendo o veneno”.

O psiquiatra também aborda assuntos como os “viciados em trabalho”, ou workaholics, síndrome de burnout, bipolaridade, escravidão psicológica e a toxidade do pensamento positivo. Todos temas que se conectam no mesmo ponto: fazem com que momentos ruins se sobressaiam aos bons e tornem qualquer adversidade em um monstro de sete cabeças.

Como uma sessão de terapia, Tombini oferece no livro reflexões e percepções para que o leitor compreenda com mais intimidade os próprios sentimentos, saiba lidar com eles e aprenda a ter controle para tomar decisões. O especialista enfatiza que é preciso semear o autoconhecimento emocional para colher os frutos da felicidade sem passar por uma enxurrada de infelicidade.