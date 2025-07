Programação de férias do Royal Tulip Brasília Alvorada terá arraiá e dezenas de atividades recreativas para os pequenos

Turistas e visitantes que estejam em busca por diversão nas férias julinas, na capital federal, já têm o destino ideal. O Royal Tulip Brasília Alvorada, da rede Louvre Hotels Group-Brazil, vai oferecer uma programação especial e diversificada no período. O hotel também promoverá sua terceira edição do ‘Arraiá do Royal’, no dia 12/07, entre 17h30 e 22h30, em cenário instagramável, à beira da piscina e às margens do Lago Paranoá. Para entretenimento dos pequenos, o hotel contará com uma extensa lista de atividades infantis.

As atrações serão voltadas a todas as faixas etárias, desde bebês até o público teen. Algumas delas são: fazendinha, pintura livre, ateliê brincante, futebol de sabão, ping-pong baby, pool party, piquenique, musical do mascote Roy, contação de histórias, músicas na piscina, queimada russa, caverna do dragão, campeonato Xbox, badminton, futevôlei e campeonato de xadrez. O hotel vai oferecer ainda buffet kids, refeição com os tios recreadores, além de salão de jogos e Kids Club funcionando diariamente, das 09h às 21h.

Os adultos também poderão desfrutar de diversas atrações recreativas. No fim de semana dos dias 04, 05 e 06 de julho, o hotel de luxo vai promover atividades como alongamento, caminhada, campeonatos de vôlei, futevôlei, ping-pong, gol a gol, futebol, pebolim e corrida Xbox, além de desafios de cerveja e shot e pool party. No sábado, o evento protagonista será uma feijoada acompanhada de roda de samba ao vivo.

“Nossa programação é repleta de atividades durante todo o ano, com monitores e café da manhã com os ‘tios’ (recreadores) para crianças e adolescentes, além de ações de entretenimento e esportivas também para os adultos. Investimos o máximo de esforços na multiplicação de atrações para proporcionar muita diversão para toda a família nesse período tão aguardado por eles”, diz a diretora comercial Centro Oeste do Louvre Hotels Group – Brazil, Aryane Borges.

Pacote para o ‘Arraiá do Royal’

O evento é exclusivo a hóspedes e contará com quadrilha, barraquinhas de comidas e brincadeiras típicas — como correio elegante, pescaria e touro mecânico —, decoração temática, além de show ao vivo das bandas de forró Encosta Neu e Só pra Chamegar e programação para toda a família. O valor da estadia é de R$ 1.395,00, com pagamento podendo ser parcelado em até 6X. O hotel oferece tarifa especial de hospedagem, nesse fim de semana, que inclui uma diária, no dia 12 de julho (sábado), com café da manhã, participação na festa e gratuidade para uma criança de até 7 anos, no mesmo apartamento dos pais. As bebidas alcoólicas serão cobradas à parte.

Inovação, sofisticação e lazer para toda a família

O Royal Tulip Brasília Alvorada disponibiliza para seus clientes a área vip Guest – exclusiva para hóspedes das categorias luxo –, o camarim das noivas e o pub totalmente reformados, uma nova adega, novo mobiliário para piscina, salão de jogos remodelado, além do Espaço Criança.

A gastronomia é outro destaque das últimas inovações do hotel. Um dos mais tradicionais bares de Brasília, o The Old Barr funciona diariamente, das 19h até a meia-noite. O espaço foi repaginado, migrando da culinária inglesa para a da França, com cardápio inspirado nas comidas de boteco parisiense, trazendo ao público do hotel o DNA da marca, administrada pela rede hoteleira francesa Louvre Hotels Group.

“Estamos preparados para oferecer uma experiência ao hóspede que está em busca de turismo de lazer, hospitalidade, excelência e requinte”, conclui Aryane.

Serviço:

Royal Tulip Brasília Alvorada

Site: https://royal-tulip-brasilia-alvorada.goldentulip.com/pt-br/

Redes sociais: @royaltulipbrasiliaalvorada

Mais informações e reservas: 61 3424-7018 (WhatsApp) e pelo e-mail rtbaba.reservas@goldentulip.com.br

Endereço: SHTN Trecho 1 Conj. 1B – Asa Norte, Brasília – DF

Sobre a Louvre Hotels Group – Brazil

É uma empresa do segmento hoteleiro, subsidiada à francesa Louvre Hotels Group e responsável pela administração e comercialização de hotéis das marcas Royal Tulip, Golden Tulip e Tulip Inn. A rede reúne em seu portfólio atual 14 hotéis distribuídos estrategicamente pelo país: Natal (RN), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Sete Lagoas (MG), São José dos Campos (SP), Bauru (SP), Holambra (SP), Itaguaí (RJ), Campos dos Goytacazes (RJ), Macaé (RJ), Vitória (ES), Vila Velha (ES) e Brasília (DF), onde tem duas unidades.