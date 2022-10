Programa comandado por Maria Gal debate temas voltado ao mundo dos negócios

Disponível no Canal Empreender, programa “Perfil e Negócios” reúne uma série de entrevistas e cases de sucesso com empreendedores dos mais variados setores

A atriz, apresentadora e empresária, Maria Gal, estreou este ano o programa “Perfil e Negócios” no Canal Empreender, parceria do Sebrae com a Newcon Pay Tv, produtora do Grupo Bandeirantes.

O programa tem o objetivo de dialogar sobre empreendedorismo e é voltado para potencializar informações para quem quer abrir um negócio ou já está empreendendo e tem dúvidas sobre como gerenciar a empresa.



Maria Gal e Gilson Rodrigues – Fotos: Reprodução

A atração vai ao ar toda quarta-feira no canal a cabo às 21:00 e reúne uma série de entrevistas, reportagens e cases com empreendedores de sucesso que estão transformando o mercado onde eles atuam.

Neste mês de outubro a atração reúne nomes como Pedro Caetano (Sócio da Funn Entretenimento); Guto Jabour (Sócio do Veroni Wine); Cyro Maipo (Dono da Del Maipo) e Thais Noronha (Arquiteta). Todos gravados em Brasília, na sede do canal empreender.



Maria Gal

“Estou muito feliz de estar à frente das câmeras novamente como apresentadora, e também estou aprendendo diariamente como empreendedora. Mesmo com uma carreira de mais de 20 anos como atriz, quando resolvi abrir meu primeiro negócio que é a produtora audiovisual Maria Produtora, eu como qualquer pessoa tive medo, incertezas e insegurança de não conseguir alcançar o que eu almejava. Ao longo dos episódios vamos dialogar muito sobre os mais variados temas, com muitas trocas de experiências com empresários que atuam nos mais diversos segmentos”, afirma Maria Gal.

Desde que foi lançado, em julho de 2022, o Canal Empreender tem sua programação 24 horas de conteúdo exclusivo para atingir os mais de 19 milhões de pequenos negócios e os 52 milhões de futuros empreendedores. A plataforma reúne informações, entretenimento e capacitação em um só canal.



Programa tem o objetivo de dialogar sobre empreendedorismo

Serviço

Para conferir os episódios acesse o link, https://www.youtube.com/playlist?list=PLdpHpJ44lI4Rs0v3IQq7wuCNNo4nFYi6F

Disponivel também na Claro/ Net (canal 562), SKy (568), Vivo (605) e nas plataformas da Uol Play, Oi Play, Watch e Associação NEO TV.