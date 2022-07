“Profissionais qualificados ganham benefícios para obter vistos permanentes nos EUA”, informa especialista André Linhares

Com o aquecimento da economia no país norte-americano, vistos de trabalho ganham destaque

Trabalhar nos Estados Unidos é a chance de muitos para conquistar o sucesso em suas respectivas carreiras. Com o aquecimento da economia no país norte-americano, essa possibilidade ficou ainda mais real. E a excelente notícia é: os vistos de trabalho estão em destaque e obtendo aprovação em tempo recorde.

O advogado especialista André Linhares, CEO do Linhares Law, ressalta que agora é o momento ideal para realizar o sonho americano. “A imigração americana está aprovando com uma velocidade incrível os vistos de trabalho. Como a economia está aquecida, inúmeras vagas de trabalho estão sendo abertas e preenchidas”, garante.

Buscar por uma assessoria especializada e que possa direcionar com as informações corretas é o melhor caminho. Afinal, existem muitos tipos de visto baseados em cada objetivo. A Linhares Law é um escritório de advocacia dedicado a orientar indivíduos e empresas com seus processos de imigração, buscando por um trabalho sempre proativo e persistente para que possa solucionar os casos dos clientes da melhor maneira possível.

Cada caso é um caso

André Linhares, advogado brasileiro nos Estados Unidos, licenciado no Brasil e nos EUA, com mais de dez anos de experiência em ambas jurisdições, assessora clientes em questões imigratórias e que geram impacto nos bens dos clientes no Brasil e nos EUA. O especialista explica que alguns vistos para profissionais qualificados, que são aqueles com a carreira já bem direcionada, ganharam alguns benefícios para chegar mais depressa ao sonhado Green Card. “Houve alguns benefícios para essa categoria, mas, sempre bom lembrar, cada processo migratório é único. Então, a recomendação é sempre procurar um advogado especialista”, aconselha.

Ainda sobre os diferentes tipos de visto, de acordo com a Linhares Law, existem dois grupos distintos: “vistos de imigrantes” e “vistos de não-imigrantes”. “Se você vai para os Estados Unidos como turista, por exemplo, você está com um visto de não imigrante”, esclarece. “Assim como aqueles que vão para trabalhar com uma proposta de emprego em uma empresa americana, ou algo semelhante, também é um visto de não-imigrante e temporário”, acrescenta.

O outro grupo, que se trata dos vistos de imigrantes, são vistos permanentes, o tão sonhado Green Card. “Há várias vertentes para a obtenção deste tipo de visto. Por conta destes vários tipos, há muita desinformação sobre qual o visto correto a se obter. O que eu sempre recomendo é que a pessoa deve se informar, fazer uma consulta especializada. Cada caso é um caso”, destaca o CEO da Linhares Law, um escritório que conta com mais de 1.500 clientes satisfeitos.