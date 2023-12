Priorize Deus: Uma jornada espiritual de 366 dias com pastor Michel Simplício

Devocionais diários e cursos exclusivos para fortalecer sua fé e enfrentar ansiedade e estresse

No agitado cenário da vida moderna, o Pastor Michel Simplício apresenta uma proposta transformadora para os leitores: “Priorize Deus”, um devocional anual que visa estreitar o relacionamento com o Criador e promover o equilíbrio mental em 366 dias. Com 366 devocionais, sugestões de orações diárias, leitura bíblica orientada e espaço para anotações, o livro, publicado pela Editora Vida, oferece uma experiência completa para aqueles que buscam uma rotina mais profunda de conexão espiritual.

Além disso, o autor disponibiliza 1200 ministrações em áudio, acompanhadas por três cursos inéditos acessíveis por QR Code. Michel Simplício, também ex-jogador de futebol profissional, aborda temas como depressão, ansiedade e estresse, contando com a contribuição de um médico especialista em saúde mental.

O devocional não se limita apenas à espiritualidade, mas também propõe uma abordagem holística para a vida, buscando melhorias não só na fé, mas também na saúde mental e emocional. Michel Simplício destaca a importância de desacelerar a rotina e abraçar oportunidades de cura interior.

Em “Priorize Deus”, o leitor é convidado a uma jornada de comunhão profunda com o Senhor, explorando reflexões embasadas na Bíblia. O livro não apenas orienta sobre os planos divinos, mas também fornece ferramentas práticas para alcançar esses propósitos ao longo de 366 dias*

Seja buscando uma renovação espiritual, enfrentando desafios mentais ou simplesmente aspirando a uma vida mais significativa, o devocional de Michel Simplício promete ser uma fonte de inspiração e orientação ao longo do ano de 2023. “Priorize Deus” já está disponível em formato físico e e-book, convidando os leitores a uma jornada única de autoconhecimento e crescimento espiritual.

Ficha Técnica:

Título: Priorize Deus

Subtítulo: devocionais diários para 366 dias

Autor: Michel Simplicio

Onde encontrar: Amazon https://amzn.to/4aASAf5