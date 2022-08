Principal plataforma de negócios do país e o mais importante hub de networking do setor produtivo anunciam nova estrutura na liderança

Celia Pompeia e João Doria Neto, assumem presidências do Grupo Doria e Lide

O Grupo Doria, considerado a principal plataforma negócios do país, e o Lide – Grupo de Líderes Empresariais, o mais importante hub de networking do setor produtivo, anunciam nova estrutura de liderança a partir deste mês.

João Doria Neto

A economista Celia Pompeia assume a presidência do Grupo Doria e o administrador de empresas João Doria Neto assume a presidência do LIDE em âmbito global.

Celia Pompeia



De acordo com as informações divulgadas a nova estrutura de gestão, que consolida os pilares de governança profissional da holding, passa a atender às demandas corporativas do Grupo Doria e da respectiva unidade de negócio Lide, que mantém representatividade em cinco continentes.