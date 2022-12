Prime Video: franquia Citadel ganha versão indiana

Criada pela aclamada dupla de cineastas independentes Raj & DK, a série começa a ser filmada em janeiro de 2023 e será lançada exclusivamente pelo streaming

O Prime Video anunciou na última terça-feira (20) a série indiana que fará parte do universo Citadel, a primeira franquia com adaptações globais deste tipo do streaming e da AGBO dos irmãos Russo. A produção, ainda sem título, baseada na Índia, será liderada pela renomada dupla de criadores Raj & DK (Raj Nidimoru e Krishna DK) como showrunners e diretores, e terá Varun Dhawan no papel principal. Escrito por Sita R. Menon junto com Raj & DK, a série de espionagem, que começa a ser filmada em janeiro de 2023, marcará a estreia de Dhawan no Prime Video. A produção estará disponível para membros Prime em mais de 240 países e territórios.

Como anunciado anteriormente, Richard Madden (Bodyguard) e Priyanka Chopra Jonas (Quantico) estrelarão a primeira série a ser lançada do universo Citadel, produzida pela AGBO dos irmãos Russo junto com David Weil (Hunters) e tem estreia prevista para 2023. O primeiro lançamento da franquia Citadel também contará com Stanley Tucci (Jogos Vorazes). Outras versões de Citadel estão em andamento, incluindo uma série Original italiana estrelada por Matilda De Angelis (The Undoing).

“O universo Citadel da produtora AGBO dos irmãos Russo traz uma forma verdadeiramente inovadora e ambiciosa de contar histórias, e estamos super empolgados para começar a produção da versão indiana. Com este projeto, estamos construindo nossa missão de entretenimento sem fronteiras para produzir conteúdo Original local que possa ser apreciado pelo público em todo o mundo. Citadel é uma franquia verdadeiramente global, com produções locais em diversos países, que remontam a um enredo interconectado — uma inovação inédita em narrativa”, disse Gaurav Gandhi, vice-presidente do Prime Video na Índia.

“Estamos muito satisfeitos por ter Varun Dhawan no papel principal na edição indiana da franquia. Com Raj e DK no comando da criação desta série de espionagem cheia de ação e Varun no papel principal, acreditamos que a versão de Citadel Índia não apenas elevará o nível em termos de produções Originais na Índia, mas também atrairá a atenção global para o incrível time de criadores e talentos do país. Mal podemos esperar para compartilhar com nosso público na Índia e em todo o mundo”, completa Gaurav Gandhi.

Sobre sua estreia no streaming, Varun Dhawan disse: “O Prime Video é como um lar para mim e estou emocionado por começar esta jornada no streaming com eles. Citadel é uma franquia excepcionalmente ambiciosa e empolgante, e fazer parte desse magnífico universo, idealizado pela AGBO dos irmãos Russo e Jennifer Salke, é um momento marcante em minha carreira. Sou um grande fã do trabalho deles, estou muito feliz por fazer parte deste projeto e mal posso esperar para começar a filmá-lo. O enredo da edição indiana de Citadel é fantástico, e quando você tem criadores como Raj e DK a bordo, pode-se ter certeza de que um espetáculo está sendo feito”.

Raj Nidimoru e Krishna DK com sua D2R Films também atuarão como produtores executivos. A série é produzida pela D2R Films e Amazon Studios, com Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Angela Russo-Otstot, Scott Nemes e David Weil (Hunters) da AGBO supervisionando a produção do Original da Índia e todas as séries dentro da franquia global de Citadel. Josh Applebaum, André Nemec, Jeff Pinkner e Scott Rosenberg atuam como produtores executivos da Midnight Radio no Original da Índia ainda sem título e em todas as séries do universo global Citadel.